Tras tensión en proceso de paz, dejan libre a alias ‘Yimmi Ríos’ de Farc

El Secretariado de la guerrilla de las Farc y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación confirmaron que alias ‘Yimmi Ríos’, integrante de las Farc, quedó en libertad a la 1:40 de la madrugada de este lunes.



Este hecho había generado un fuerte pronunciamiento de Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, máximo cabecilla del grupo guerrillero, quien amenazó con aplazar la entrega de armas.



Sobre el caso de Ríos, el presidente Juan Manuel Santos dijo: "Tengo entendido que eso es un problema de identidades y de trámites burocráticos, eso es lo que me informó a mí el director de la policía, el general (Jorge) Nieto, y que está en proceso de resolverse".



"El gobierno continúa con su calendario (para el proceso de paz). Ese es el compromiso y se va a cumplir", apuntó Santos en

No obstante, Londoño reclamó este domingo que "con el argumento que fue capturado ‘Yimmi Ríos’, cualquier integrante de las Farc que ande en tareas de la implementación puede ser detenido".



También recordó en su cuenta de Twitter que Ríos estaba realizando tareas fuera de los puntos de concentración gracias a un acuerdo con el gobierno, incluso "con conocimiento del presidente Santos".



El sábado también había advertido del sobrevuelo de un helicóptero militar en la zona de concentración donde se encontraba, recordando la importancia de "cumplir el cese bilateral" al fuego y llamando a que no haya "más provocaciones".