Tres militares resultaron heridos en intento de asonada en Puerto Garzón, Putumayo: general Cotua

En zona rural de Puerto Garzón, Putumayo, tres militares del Ejército resultaron heridos con objetos contundentes durante un intento de asonada contra la tropa que adelantaba operaciones contra la minería ilegal.

El brigadier general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, explicó que el hecho ocurrió hacia el mediodía, cuando soldados destruían dos unidades de explotación ilícita de oro, compuestas por maquinaria pesada y clasificadoras. La operación se realizó en coordinación con la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía.

Según el oficial, tras la destrucción de la maquinaria, un grupo numeroso de personas arremetió contra los uniformados.

“La población civil empieza a agredir a mis soldados, a humillarlos, atacarlos con piedras, con palos, persiguiéndolos con machetes, como se ve en algunos videos que la misma población ha filtrado”, señaló el general Cotua.

Tras la destrucción de la maquinaria, un grupo numeroso de personas arremetió contra los uniformados. Foto: suministrada

Durante los hechos, un civil resultó herido en el pie por un disparo. El general aseguró que no se trató de un ataque directo sino de una reacción de advertencia: “Uno de nuestros soldados hace unos tiros de advertencia al suelo y el civil movió el pie hacia la trayectoria del disparo. Infortunadamente el impacto fue en su pie. Sabemos que está fuera de peligro”.

El comandante subrayó que los uniformados actuaron bajo el principio de legítima defensa.

Publicidad

“Ellos son soldados entrenados en derechos humanos y derecho internacional humanitario, conocen las garantías que tienen, y solo reaccionan cuando está en peligro inminente su vida o la de sus compañeros”, indicó.

En medio del enfrentamiento, tres soldados sufrieron lesiones por golpes con piedras y palos. Actualmente se adelanta su evacuación y atención médica.

El general Cotua advirtió que estos hechos hacen parte de una escalada de hostilidades promovida por los Comandos de Frontera, estructura 48, al mando de alias ‘Jairo M’.

Publicidad

“Estas economías criminales instigan a la población civil para enfrentar a la fuerza pública. Solo una de estas unidades ilegales podía generar hasta 2.900 millones de pesos en oro, además del grave daño ambiental en aire, agua y suelo”, precisó.



Aumento de violencia contra las FFMM

El oficial recordó que la violencia contra las tropas se ha incrementado en los últimos meses.

“El 8 de julio, tras otra operación, secuestraron a dos soldados en Santa Lucía. El 3 de septiembre, la comunidad intentó prender vivos a un teniente y a dos soldados. Vemos cómo aumenta la hostilidad y el riesgo de que en el futuro usen armas de fuego”, advirtió.

Finalmente, el general Cotua sostuvo que, pese a los ataques, el Ejército mantendrá las operaciones contra las economías ilegales en el Putumayo.

“Nuestra misión es clara: atacar estos fenómenos criminales que financian a los grupos armados organizados y ponen en riesgo a la población y al medio ambiente”, concluyó.