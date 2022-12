Uber no cumplió orden de parar con la promoción de sus servicios: SuperTransporte

Lina Maria Huari, superintendente delegada de Tránsito y Transporte, habló en Mañanas BLU sobre la multa a la plataforma Uber por insistir en la promoción de servicios de transporte no autorizado en el país.



“La multa es de 344 millones de pesos y se da por el no cumplimiento de la plataforma Uber a cesar la promoción y facilitación de servicios no autorizados de transporte”, dijo.



Huari señaló que a pesar de la advertencia de la Superintendencia de Transporte, Uber siguió promocionando sus servicios.



“Pudimos evidenciarlo a través de quejas de usuarios y varias verificaciones que hicimos en diferentes instancias”, agregó.



La funcionaria fue enfática en manifestar que la instrucción que se dio por parte de SuperTransporte fue de sancionar a la empresa que no cumplió con la orden y no a las que permitieron la promoción, caso de Viva Colombia y el aeropuerto de Cali.



¿Qué pasa si Uber paga la multa y vuelve a pautar?



Según Huari, la orden establecida por la Superintendencia se debe cumplir sin importar si la multa es o no pagada.



“Lo que buscamos es que la empresa pare con la promoción de servicios y cumpla la orden que le dimos en agosto de este año. Si incumple se ponen multas posteriores por el mismo valor”, puntualizó.