Un año sin arrancar investigación por asesinato de indígena en estación de Policía en Cumbal, Nariño

Familiares de Ángel Daniel Relevo, un joven indígena de 22 años de edad que murió hace un año en extrañas circunstancias cuando fue conducido y, posteriormente golpeado en una estación de policía en en el municipio de Cumbal, sur de Nariño, no salen de su asombro tras la respuesta de la fiscal 14 especializada quien, en una carta dirigida al padre del joven indígena, aseguró que no ha podido iniciar las investigaciones porque no le han asignado un agente de la policía judicial que se encargue de averiguar qué paso.

La respuesta de la funcionaria del ente investigador se da luego de que Ángel Revelo, padre del joven indígena, solicitara a través de un derecho de petición en el que le pide a la Fiscalía información de como van las indagaciones sobre la muerte de su hijo.

En la carta de respuesta que conoció BLU Radio en exclusiva, la funcionaria aseguró lo siguiente:

"Dentro del asunto se ordenará algunas actuaciones judiciales tendientes a impulsar la investigación, por ello, solamente se hará en la medida en que haya policía judicial asignado desde esta ciudad para el caso dado que, en este momento, no lo hay y una vez se estudie en detalle el caso, dado que se encuentra en turno para estudio y tomar las decisiones que en derecho correspondan”.

Seguidamente, la misma fiscal informó que la suscrita labora sola en esta delegada y, por lo tanto, debe dar prioridad a los asuntos con persona privada de la libertad, que son la mayoría de investigaciones asignadas. Además de tener presente que el caso reviste especial relevancia y, por ello, debe con paciencia esperar el solicitante que la justicia realice lo que corresponde jurídicamente.

Esta respuesta del ente investigador causo indignación total dentro de la familia del joven indígena, pues aseguran que ese 29 de junio del año 2020 Ángel Daniel fue conducido por dos agentes de la Policía solo por no portar, en ese momento, la cedula de ciudadanía y, posteriormente, fue golpeado por los uniformados de acuerdo al relato de testigos que estaban en la misma estación en calidad de retenidos.

A pesar de que los testigos afirman que Ángel Daniel gritaba que ya no le pegaran más, los uniformados, supuestamente comprometidos, entre ellos un oficial, no paraban de golpearlo.

El joven, casi seis horas después, fue conducido con un fuerte dolor de cabeza al hospital del municipio de Cumbal en donde ocho días después murió como consecuencia de los golpes recibidos.

Los familiares del joven indígena manifestaron que el oficial y los dos agentes de la Policía involucrados siguen trabajando y pidieron que este caso no quede en la impunidad.

Lea aquí la carta:

Carta fiscal 14. Cortesía.