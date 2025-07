“¿Un joven de 16 años al que le pagan para matar a un senador no sabe lo que hace?”: senador Cardona

El Congreso de la República radico un nuevo proyecto de ley que busca modificar el sistema penal para adolescentes, específicamente, para aquellos que cometen delitos de alto impacto. Esta iniciativa ha generado un intenso debate en el país por lo que conllevaría. Uno de sus impulsores es el representante a la Cámara por el Partido Liberal José Octavio Cardona. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, explicó los alcances detrás de esta propuesta que, según él, responde a un clamor nacional.



Un cambio en la edad de responsabilidad penal para delitos graves

El corazón de la reforma es el planteamiento de que los adolescentes mayores de 14 años, aunque sean menores de 18, tendrían responsabilidad penal en ciertos casos específicos. Actualmente, en Colombia, se aplica la convención de los derechos de los niños, adoptada en 1991, que considera al menor de 18 años como un "infractor" y no como un "delincuente".

Detalló que la propuesta busca que en crímenes de "alto impacto", como homicidio, lesiones personales, terrorismo, tortura, secuestro, extorsión y delitos sexuales, los jóvenes sean juzgados bajo las condiciones del sistema penal ordinario, es decir, según las leyes 599 y 906 y, no bajo las condiciones de la Ley 1098 (Código de la Infancia y la Adolescencia).

Cardona enfatizó que esta propuesta no es para "toda la tipología penal de la ley 599, es solo en este tipo de delitos". Para sustentar la edad de 14 años, el representante citó ejemplos internacionales, mencionando que países como Japón, Alemania o Italia inician la responsabilidad penal a los 14 años, mientras que otros como Dinamarca o Noruega lo hacen a los 15, mientras que Argentina, Chile o España a los 16.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

La instrumentalización de menores

Para el representante, una de las principales motivaciones de este proyecto es combatir la instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales. Cardona señaló que "los colombianos reclaman con vehemencia que los niños no sigan siendo instrumentalizados para la comisión de delitos".

Puso como ejemplo el caso del joven que atacó al senador Miguel Uribe durante un evento de campaña el pasado 7 de junio, donde, por su edad, no tendría el riesgo de ir a la cárcel. Esta "gabela", como la denominó, es aprovechada por quienes reclutan a menores, convirtiéndolos en "infractores" según la ley, pero en "delincuentes" según la sociedad.

Cardona argumentó que las estadísticas demuestran que "el mayor número de jóvenes utilizados para la comisión de este tipo de delitos está entre los 14 y los 18 años". Además, cuestionó la noción de la incapacidad de un adolescente para comprender la gravedad de sus actos.

Publicidad

"A mí no me pueden decir que, por un minuto, la persona estaba en capacidad o en incapacidad de entender la ilicitud del acto que cometía o la magnitud del daño que causaba". De hecho, desafió a los expertos a "demostrar que un joven a los 16 años, que contratan para pegarle tres o cuatro balazos en la cabeza a un senador, no sabe qué está haciendo".

Una de las mayores preocupaciones planteadas a la iniciativa es la capacidad del Estado colombiano para resocializar a estos jóvenes y manejar el sistema carcelario. Cardona explicó que el proyecto de ley contempla que hasta los 18 años, estos jóvenes "no irían a las cárceles", sino que "estarían en lugares especializados que tienen que ser atendidos y administrados por Bienestar Familiar".

Una vez que cumplan los 18 años, "pasarían por ser adultos a cárceles para mayores". Esta medida busca ser una "primera protección a la condición de esos menores".

Publicidad

Respecto al grave problema de hacinamiento carcelario en Colombia, el representante Cardona reconoció que "Colombia tiene un problema gravísimo". Sin embargo, mencionó que esto no debería ser un impedimento para avanzar en la reforma penal.