Un policía muerto en ataque de presuntos guerrilleros de Farc en Cértegui, Chocó

Un policía resultó muerto durante un ataque a una patrulla motorizada de la Policía, que acudió a un llamado anónimo para resolver una falsa riña en la localidad de Cértegui, Chocó.



Cuando los uniformados llegaron al lugar, hombres armados al parecer integrantes de las Farc los recibieron con disparos. (Lea también: Farc redobla ataques contra Policía y Ejército en Nariño, Caquetá y Catatumbo )



El policía asesinado fue identificado como Luis Benavides Gaviria, oriundo del departamento de Córdoba.



Así lo confirmó el secretario de Gobierno de Chocó, Bismar Calimeño, quien agregó que el hecho sucedió hacia las 9:30 de la noche del miércoles.



Autoridades del departamento denuncian que las Farc estarían anunciando un plan pistola para atentar contra los integrantes de la fuerza pública. (Lea también: Más de 450 familias en Putumayo afectadas por orden de Farc de derramar petróleo )



Entre tanto, en el departamento de Putumayo, hombres presuntamente de las Farc lanzaron desde una volqueta un explosivo contra la Policía, que no dejó personas muertas ni heridas.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las Fuerzas Militares anunciaron que el área donde se presentó el atentado contra la infraestructura eléctrica en Caquetá está siendo asegurada.



-Invías busca restablecer el paso en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto tras la voladura de uno de sus tramos.



-Un categórico rechazo hizo el presidente Santos a los recientes atentados de las Farc y puso en duda la voluntad de paz de esta guerrilla. El jefe de Estados habló en Bruselas en el marco de la cumbre de la Unión Europea y países de la Celac.



-Este jueves se conoció que la canciller María Ángela Holguín se reunió con el embajador de Nicaragua ante la OEA, Denise Moncada, y le expresó su preocupación por el rumor sobre la nacionalidad a guerrilleros de las Farc. De acuerdo a la información conocida, Moncada se comunicó con el presidente Daniel Ortega, quien manifestó que no ha contemplado ni contempla la posibilidad de conceder asilo o nacionalidad a los negociadores del grupo guerrillero que se encuentran en La Habana.



-Estados Unidos condiciona la ayuda militar a Colombia a que militares sean juzgados por cortes civiles y además pide al departamento de Estado buscar alternativas a la fumigación de cultivos ilícitos.



-Una menor de 15 años en Bogotá fue atacada por una de sus compañeras con un peligroso químico.



-El Gobierno Nacional salió en defensa del proyecto de reforma al Código de Policía que está en discusión en primer debate en la comisión primera del Senado. El ministro del Interior aseguró que no se están menoscabando las libertades de los colombianos.



-El Icetex reveló que 153.183 colombianos se encuentran en mora con la entidad. De esta cifra de morosos, 91.208 se encuentran en cobro prejurídico por haber excedido 90 días de mora.



-El riesgo de no pago por parte Grecia aumenta cada día, declaró preocupado el presidente del Banco Central de Alemania, Jens Weidmann, mientras Atenas continúa con las duras negociaciones con sus acreedores con la esperanza de evitar ese tipo de situaciones.



-Luego de una semana de haber sido detenido por la muerte del diputado Robert Serra, La justicia venezolana le imputó cargos al ex concejal cucuteño Julio Vélez.



-Integrantes de Cambio Radical le pidieron al saliente ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez que asuma la dirección de la colectividad.