Unión Europea expresó su "respeto” por resultados en plebiscito

La Unión Europea (UE) expresó su "respeto" por el resultado del referendo celebrado en Colombia, que rechazó el acuerdo de paz negociado con las Farc, así como por las decisiones que adopte el país en el futuro.



"En este momento respetamos el voto del pueblo colombiano, como también respetaremos las decisiones que se tomen en adelante", indicó en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE) la portavoz de Exteriores, Maja Kocijancic.



Se prevé que la vicepresidenta de la CE y alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, hable "en las próximas horas" con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y que haga a continuación una declaración, agregó la portavoz.



Mogherini anunció el pasado día 26 la decisión de la UE de suspender a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista de organizaciones terroristas tras la firma del acuerdo de paz, la cual consideró una "buena noticia para el país y el pueblo colombiano y para todos nosotros".



Las Farc no son eliminadas definitivamente de la lista, pero la suspensión sí permite levantar provisionalmente, desde el momento de la firma del acuerdo de paz, las sanciones vinculadas a su presencia en ese listado, que incluye la congelación de bienes, o la prohibición de poner fondos a su disposición.



La lista de la UE en materia de terrorismo incluye personas o grupos que actúan dentro o fuera del territorio de la Unión y es revisada regularmente por el Consejo (institución en la que están representados los Gobiernos de los Veintiocho) o, al menos, cada seis meses.



Mogherini dijo tras la firma que la UE estaba dispuesta a continuar con su apoyo al país, en particular en lo referido a la ejecución de un acuerdo que ha sido rechazado en el plebiscito.

La UE y diversos de sus Estados miembros habían preparado un paquete de ayuda -que incluye un fondo fiduciario- de cerca de 600 millones de euros.



El "no" se impuso en el referendo de este domingo sobre el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno colombiano y las FARC con el 50,21 % de los votos, en una consulta en la que la abstención superó el 62 % del electorado.