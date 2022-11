Uno siente que esto del posconflicto son más conflictos: alcalde de Morales, Cauca

Un muerto y cuatro heridos dejaron la incursión de un grupo armado al municipio de Morales en el Cauca. La víctima fue identificada como Guillermo Alberto Cruz.



El alcalde de la población, Silvio Villegas, rechazó los hechos y aseguró que es constante la presencia de personal armado en las calles de su municipio.



“He venido denunciando en Morales la presencia de personas extrañas, personal armado, no sabemos a qué organización pertenecen”, dijo el mandatario Local.



“Ha habido algunos panfletos que circulan, en algunos ha habido amenazas de que las personas no se pueden mover, uno siente que esto del posconflicto son más conflictos”, concluyó Cruz.



Escuche en este audio más información sobre:



-Las protestas en Caracas y Valencia dejan más de 20 heridos este jueves.



-Fiduprevisora confirmó que continuará aplazado el proceso de adjudicación del nuevo operador de salud para los profesores del país.



-El expresidente Álvaro Uribe cuestiona que los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, de visita en el país, no escuchen voces críticas a la implantación de los acuerdos de paz con las Farc.



-La Federación Nacional de Municipios aseguró que las revocatorias de alcaldes y gobernadores son “revanchas” de las campañas que perdieron la elección y le pidió al Consejo Nacional Electoral aprobar el proyecto para modificar esta práctica.



-Se mantiene la alerta por posible corte del servicio de agua por turbiedad en las fuentes hídricas que abastecen del líquido al acueducto metropolitano de Bucaramanga.