UP se retractó de aceptar cargos en investigación del CNE por campaña Petro 2022

En la mañana de este martes, el partido Unión Patriótica (UP) radicó una comunicación ante el Consejo Nacional Electoral, en el que notifican que se retractan de la aceptación y allanamiento de cargos en el proceso, sanatorio que adelanta la autoridad de electoral por cuenta de las presuntas irregularidades y violación de topes en la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro en el año 2022.

El motivo de esta retractación es que en el documento enviado el pasado 10 de diciembre por la UP, esta colectividad se había allanado a los cargos en todas las investigaciones en su contra, sin tener en cuenta que el caso de la investigación por la campaña presencial, aún no había sido discutido y votado en la sala plena de la corporación.

El error tuvo su origen en un descuido por parte de las directivas del partido, en un intento de agilizar la resolución de los procesos sanatorios en su contra para cumplir con los requisitos necesarios para la fusión de su personería, en el nuevo movimiento del Pacto Histórico.

“Ese proceso (Petro presidente 2022) no es parte del allanamiento que hace la Unión Patriótica de la aceptación de cargos que corregimos y sí aceptamos los otros porque son los que nos informó el mismo Consejo Nacional Electoral están relacionados en el caso concreto en la Unión Patriótica y con eso, queremos superar la condición suspensiva de la resolución que le dará vida ya al Pacto Histórico; sobre todo porque, pues estamos ya en periodo de inscripción de listas, entonces queremos solucionar eso”, aseguró el representante Gabriel Becerra, secretario general de la UP



Frente a los otros procesos que enfrenta la UP, así como el Polo, estas dos colectividades han decidido aceptar todos los cargos buscando dejar la vida libre para que el CNE otorgue plenos derechos políticos al Pacto Histórico y se puedan conformar sin ningún tipo de duda jurídica o legal las listas a Senado y Cámara de Representantes e inscribirse, tal como comenzó a ocurrir desde el pasado 8 de noviembre.

Cabe recordar que la ponencia presentada por los magistrados, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, será discutida y debatida en la sala plena del CNE, el próximo jueves, 13 de noviembre.