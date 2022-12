Uribe ofreció enviar a Francia a Farc sin juzgarlos si entregaban armas: Acosta

El empresario vallecaucano Herny Acosta sirvió como enlace durante los últimos años entre el Gobierno Nacional y uno de los líderes de las Farc y comandante del Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano, alias Pablo Catatumbo.

Publicidad

En entrevista con El Radar de BLU Radio, Acosta criticó la oposición del expresidente Álvaro Uribe y dijo que no puede hablar de impunidad en el actual proceso de paz cuando él ofreció libertad de culpa a los líderes de las Farc.

“Les ofreció impunidad: junio 16 del año 2006, 11:30 de la noche en el hotel Intercontinental de Cali. Me reúno con el presidente Álvaro Uribe y Luis Carlos Restrepo. Desde las 11:30 de la noche a las 2:15 de la mañana del día siguiente. En esa reunión hay un momento en el que él dice ‘Henry, dígale a ellos que entreguen esos fusiles y yo los mando para Francia porque ya hablé con Nicolás Sarkozy. Yo le dije: presidente, yo no digo eso por dos razones, porque si yo digo eso se cortan las posibilidades de que se sienten a negociar y, segundo, la ley de destierros se acabó en este país hace más de 100 años”, narró Acosta.

Publicidad

“Qué estaba proponiendo el presidente Uribe, que los iba mandar para Francia con impunidad, es decir que no iban a ser juzgados, el presidente Uribe me debe estar oyendo, él sabe que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto”, añadió.

Publicidad

En ese sentido, hizo énfasis en que con el actual proceso de paz hay grandes opciones de paz en el país.

Luego de todo el tiempo que pasó intentando acercamientos entre el Gobierno y la guerrilla, Acosta dijo que “es el sentimiento del deber cumplido”.

Publicidad

“Después de 14 años de estar acompañando tanto al expresidente Uribe en sus dos mandatos y al presidente Santos en sus dos mandatos tengo el sentimiento del deber cumplido y el sentimiento de yo decir ‘valió la pena haber vivido’”, manifestó el empresario.

Publicidad

Además, explicó las razones por las cuales inició su gestión para iniciar un diálogo entre el Gobierno y las Farc.

“Me contrataron en el Valle para replicar unos proyectos de la OIM y llegando a Santa Lucía me salió un grupo armado y me dijeron ‘señor, tiene que acompañar a donde nuestros camaradas’, me trataron muy bien y me llevaron a donde Pablo Catatumbo, ahí nos sentamos a conversar a las 9:00 de la mañana y a las 11:00 de la noche seguíamos hablando de historia y de política”, contó.

Publicidad

Esa noche se quedó en esa casa y luego formaron un vínculo amistoso.

Publicidad

Años después sucedió el secuestro de los 11 diputados del Valle y él intentó mediar para logar su liberación tras charlas con el senador Carlos Barragán.

En esa mediación se contactó con el presidente de entonces Álvaro Uribe y fue autorizado de mantener los contactos. Sin embargo, el intento de liberación fracasó porque Barragán hizo públicos los contactos, que debían ser secretos.

Publicidad

También habló de los intentos de diálogos de paz del expresidente Uribe. Contó que “el último intento y más serio fue el 5 de marzo de 2010, pero eso fue días antes de las elecciones, entonces eso se dañó”.

Publicidad

“Él estuvo ocho años intentándolo pero nunca se pudo por una razón: el presidente Uribe siempre me decía dónde se va a sentar el doctor Luis Carlos Restrepo a hablar y yo no le podía decir por razones de seguridad”, completó.

Sobre los diálogos de paz en el Gobierno de Juan Manuel Santos, dijo que él le envió una carta al presidente el 12 de julio de 2010 proponiéndolo adelantar negociaciones. Posteriormente se reunieron y Santos le pidió contactarse con Pablo Catatumbo, éste último aceptó y ahí iniciaron los contactos.