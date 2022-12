Uribe “siente temor” a eventual descertificación de Colombia por cultivos ilícitos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en entrevista con El Tiempo Televisión, se refirió a la posibilidad de que el país sea descertificado por el incremento de los cultivos ilícitos.

"Yo estoy muy preocupado, y sería muy injusto por la herencia que recibió el presidente Duque y su decisión de acabar el narcotráfico", aseguró el senador.

Publicidad

Además, fue más allá al asegurar que el crecimiento de los cultivos ilícitos se debe a la firma de los diálogos de paz que adelantó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

"En 2012 se había reducido el número de hectáreas a 42 mil, pero anunciaron desde La Habana que ya había un acuerdo para que con las Farc se entendiera que el delito de narcotráfico era conexo con el político, no cárcel, no extradición, elegibilidad política, no fumigación y erradicación voluntaria. Había logrado el gobierno anterior bajar a 42 mil hectáreas y ese día empezó la tendencia de regreso, llegamos a 209 mil hectáreas", aseguró Uribe.

Lea también: ‘Santrich’ debería estar en la cárcel, no en el Congreso: Uribe

El senador Uribe, además, destacó los esfuerzos que ha hecho el actual gobierno del Iván Duque, que, afirmó “tiene ya 100 grupos de erradicación manual".

Publicidad

Por otra parte, salió en defensa de la fumigación de cultivos: "creo que la fumigación bien controlada, como se hace en la agricultura, sirve y no hace daños”.

Uribe afirmó que para avanzar en la eliminación de la droga se deben combinar estrategias como la erradicación manual, fumigación, la lucha contra el microtráfico y la masificación de acuerdos con las familias productoras.

Publicidad