Uribe y Pastrana deben contar detalles de reunión con Trump: vicepresidente Naranjo

El vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, dijo en entrevista con BLU Radio que las relaciones entre estados se rigen por unas reglas claras, en referencia a la reunión entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con Donald Trump.



“Son los presidentes y sus cancilleres los que realmente establecen y avanzan en estas relaciones. Me parece sorprendente que rompiendo una vieja regla se esté tratando de establecer una línea diplomática paralela”, dijo.



Las Farc tendrían entre 5 mil y 7 mil milicianos



Naranjo también dijo que el número de milicianos del grupo al margen de la ley estaría entre 5 mil y 7 mil.



“Esa contabilidad es compleja y difícil. Sin embargo, los estimativos que han señalado es que podrían ser entre 5 mil y 7 mil”, expresó al afirmar que las Farc ya están entregando el número de milicianos.



“En 17 años fumigamos 1 millón 600 mil hectáreas”



El vicepresidente Naranjo también dijo que en 17 años se fumigaron un millón 600 mil hectáreas y 400 mil hectáreas fueron erradicadas manualmente.



“Por primera vez Colombia tiene una oportunidad de acabar estructuralmente con los cultivos ilícitos. ¿Por qué no se acabaron antes? Porque había una intervención episódica en esos territorios donde había un conflicto intenso con las Farc. Hoy por primera vez tenemos la oportunidad de llegar y quedarse”, insistió.



En ese sentido, el general manifestó que este año la meta erradicar 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos.



Asesinato de defensores de derechos humanos



El general manifestó que hay una tendencia, actualmente, a revertir los hechos que se presentaron en enero y febrero.



“En enero se produjeron siete asesinatos de líderes sociales, en febrero seis y en marzo cayó a cuatro”, expresó.



En ese sentido agregó que buena parte de esos asesinatos se deben al propósito expansionista del Clan del Golfo, pero que manifestó también hay casos del ELN.



¿Hay reaparición de grupos paramilitares?



Naranjo negó tajantemente que haya una reaparición de grupos paramilitares en Colombia y aseguró que las bandas criminales no tienen la posibilidad de negociar porque esos grupos no tienen un carácter político.



Disidencias de las Farc



El vicepresidente dijo que los guerrilleros disidentes son mínimos y que el número no supera los 400. Agregó que a ellos les caerá todo el peso de la ley.



“Las Fuerzas Militares están encima de esas disidencias, llegando a esos territorios y espacios donde ellos se quedaron y ya hay operaciones que han sido contundentes”, enfatizó.



“La Policía debía proteger la vida de la víctima y de la del victimario”

El exdirector de la Policía también se refirió al asesinato de Claudia Giovanna Rodríguez a mano de su expareja en el centro comercial Santafé, en Bogotá.



“Cuando la Policía maneja una situación de estas tiene en cuenta las dos vidas: la del rehén y la del victimario. La obligación de una fuerza policial es tratar de salvar el mayor número de vidas, incluyendo las del propio delincuente”, puntualizó.

