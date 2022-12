Uribismo participaría en la renegociación del acuerdo de paz: Carlos Holmes Trujillo

Luego de la victoria del NO en el Plebiscito por la Paz, Carlos Holmes Trujillo, uno de los promotores del NO desde el Centro Democrático, aseguró que la victoria de este 2 de octubre significa un mandato al presidente Juan Manuel Santos para que se construya un acuerdo que involucre a más colombianos.



“Para mí es evidente que un grupo muy importante votó a favor del NO para dar un mandato de reorientación, otro votó para que se implementaran los acuerdos tal y como se habían logrado y un gran número se abstuvo, pero todos queremos la desaparición de las Farc como grupo armado ilegal”, señaló Carlos Holmes Trujillo.



El líder del Centro Democrático aseguró que desde ese partido se busca “actuar con gran responsabilidad, histórica cautela y mucho cuidado”, en la construcción de “un camino que nos conduzca a la paz”.



“Estamos dispuestos a un gran pacto político señalando una materias que deben ser justicia auténtica y democracia plena (…) Colombia tiene una oportunidad como nunca se le había presentado antes, construir un mejor acuerdo”, agregó Holmes Trujillo.



Holmes Trujillo manifestó que el Centro Democrático estaría dispuesto a ser parte activa de la renegociación de los acuerdos con las Farc.



“Hay un hecho concreto, el presiente Santos y ‘Timochenko’ negociaron un acuerdo y dieron el mandato de reorientarlo (…) Yo preferiría que se avanzara en la construcción de esa renegociación y naturalmente incluye a las Farc”, agregó Holmes Trujillo