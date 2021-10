¿Vacuna obligatoria? El 40 % de las empresas consultadas quisieran exigir el esquema a sus empleados

Con la cercana posibilidad del retorno a la presencialidad por parte de diferentes empresas privadas, se ha consultado a 100 de las compañías más representativas del país, donde se evidenció el interés de las organizaciones por la aplicación de la vacuna a sus empleados, pues el 55 % de estas, habrían apoyado en la compra de dosis.

La llegada de la vacuna generó esperanzas en el sector productivo para poder retomar lo antes posible sus actividades, sin embargo, se enfrentan a la situación que algunos de los trabajadores no tienen intensión de vacunarse.

La Federación Colombiana de Gestión Humana fue quien realizó la consulta y Gladis Vega, su presidenta, explicó en Mañanas BLU que las organizaciones también se han enfrentado a que el 10 % de los empleados tienen razones personales para no aplicarse las dosis y cumplir con el esquema.

A pesar de esto, las compañías no están autorizadas a poder desvincular laboralmente a quienes no se apliquen la vacuna, pero, según la presidenta de la Federación, el 15 % de estas organizaciones consultadas, sí quisieran tener la posibilidad de no renovar los contratos laborales de quienes tomaran la decisión de no vacunarse.

Escuche las declaraciones de la presidenta de la Federación Colombiana de Gestión Humana en Mañanas BLU:

Conozca más noticias de Colombia y el mundo: