Valiente gracia ponerse guapo ahora: Uribe tras suspensión de diálogos con ELN

En un evento público en el departamento de Córdoba con el candidato presidencial Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó la “generosidad” del Gobierno con la guerrilla del ELN y dijo que las recientes decisiones, incluida la suspensión del actual ciclo de conversaciones, son tardías.

“Me llamaron unos periodistas a decirme que cuál es mi opinión, que hoy iban a empezar los diálogos de paz con el ELN en Quito y que el ELN hizo unas voladuras a los oleoductos de Norte de Santander, y que entonces el presidente de la República se puso guapo. Dije: valiente gracia ponerse guapo a esta altura. ¡Valiente gracia! Se puso guapo y mandó a que la delegación de diálogo del Gobierno regresara”, precisó el exmandatario.



Uribe también manifestó que lo que está ocurriendo es producto de la debilidad del Gobierno. “A mí no me extrañan esos actos terroristas, porque cuando un gobierno es tan débil y trata al terrorismo con impunidad, ellos abusan, saben que nada les va a pasar”.



Otros sectores piden mediación:



De otro lado, el representante Alirio Uribe y el senador Iván Cepeda, ambos del Polo Democrático, señalaron que la Comisión de Paz del Congreso debe contribuir para lograr tres objetivos: reanudar cuanto antes las conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y el ELN, mantener el cese bilateral y fortalecer el mecanismo de monitoreo.





“No es bueno interrumpir las negociaciones, todos sabíamos que el día de ayer se vencía el plazo de ese cese bilateral al fuego y que, por lo tanto, se debía prorrogar prontamente, para que no se presentara ninguna acción por las partes”, dijo el representante Uribe.





Presidente del Congreso respalda a Santos:



Finalmente, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó de pésima la actitud del grupo subversivo y pidió a la Fuerza Pública contundencia en la persecución de la organización guerrillera.

“Muy bien que se regrese el jefe negociador, Gustavo Bell, lo que se debe mirar es si realmente hay una oportunidad de paz con el ELN, que ya hoy, personalmente, no la veo. Exigimos una respuesta contundente, vertical y rotunda de nuestra Fuerza Pública", concluyó.