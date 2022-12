Vamos a recuperar en algunos temas a la Fiscalía: Francisco Barbosa

Francisco Roberto Barbosa, nuevo fiscal general de la Nación electo, dio su primer discurso sobre cuál será su misión en el ente acusador. La primera de ellas será hacer mayor presencia en los territorios.

“Esta es una Fiscalía que no va a estar solamente en el búnker. Yo soy un hombre de territorios, he recorrido nuestro país, los 32 departamentos”, dijo.

Añadió que su posición será la de ser el fiscal de todos los colombianos y no fiscal de uno u otro sector.

“Mi mensaje será dejar las pugnas atrás y las polarizaciones. Vamos a recuperar en algunos temas la Fiscalía, el país está esperando resultados. Mi función la de cumplir las competencias de la Fiscalía y trabajar de la mano de la rama judicial”, puntualizó.

Algunos de sus retos serán luchar contra la corrupción, la criminalidad organizada, mejorar las tasas de esclarecimiento de homicidios a líderes sociales, fortalecer la investigación judicial y trabajar en las facultades de Policía Judicial que se le puede dar a otras entidades.

Este viernes Barbosa asistirá, por primera vez cómo fiscal electo, a la Fiscalía a una visita protocolaria con el fiscal (e) Fabio Espitia y, después, empezará el proceso de empalme. Además, este viernes presentará la renuncia formal a la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos.

Finalmente, dijo Barbosa que uno de sus objetivos es trabajar de la mano con la JEP.

“Hoy conversé con Patricia linares, presidenta de la JEP, a quien le señalé mi compromiso de acompañar ese proceso. Mi misión no es la de entorpecer si no la de acompañar, la apoyo porque hace parte de la institucionalidad, no vengo a ser fiscal para generar confrontaciones y problemas, yo vengo para trabajar por Colombia y el mejor mensaje que podemos enviar a los colombianos es que tenemos un fiscal que está mirando para adelante y no quiere polarizaciones si no unión para los colombianos”, concluyó.