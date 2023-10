Vamos rumbo a ceses al fuego multilaterales y territoriales: Otty Patiño a petroleras

El jefe negociador del Gobierno con el ELN, Otty Patiño, dió un mensaje de calma a la industria del petróleo y el gas reunida, asegurando que es apenas natural el recrudecimiento del conflicto en medio de las negociaciones de paz, dado que no se pudo pactar un cese multilateral del fuego y los invitó a tener esperanza sobre la evolución que tendrá la paz total en el país.

“Vamos hacia no un cese al fuego bilateral sino a un cese al fuego multilateral, no al cese al fuego temporales sino ceses al fuego ya definitivos y no cese al fuego nacional sino ceses al fuego territoriales”, explicó Patiño.

El vocero del Gobierno dice que continuará el avance del proceso con el ELN en Colombia con la mesa permanente, mientras se define la fecha de inicio del próximo ciclo de negociaciones en México que podría darse a mediados o finales de noviembre.

Por su parte, el comisionado de paz, Danilo Rueda, dijo que solo será el Comité de Contingencias quien diga si las disidencias de las Farc están violando los acuerdos con el Gobierno o no y si tienen que ver con el asesinato de los policías en Toribío.

“Lo que estoy diciendo es que no todos los hechos que se están atribuyendo y que están ocurriendo en el Cauca son responsabilidad de las EMC, hemos conocido de panfletos que luego de un cotejo de información no corresponden a ellos, por ejemplo”, dijo Rueda.

En las próximas horas quedará instalado el mecanismo de verificación de la mesa de diálogos con estos grupos armados y este miércoles arranca una mesa de trabajo de tres días entre el Gobierno y las disidencias tratando de llegar a la paz total.

