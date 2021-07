Van a prestar seguridad al presidente de ese país: reclutador a mercenarios antes de viajar a Haití

‘Esfuerzo Principal’, este habría sido el primer grupo de WhatsApp que buscaba contactar a militares retirados para realizar un trabajo, donde, aunque muchos estaban interesados en la oportunidad, poco conocían de la labor que tendrían que desempeñar.

Su apertura quedó registrada con fecha del 27 de mayo de 2021 por Manuel Capador, su verdadero nombre era Duberney Capador Giraldo, sargento viceprimero retirado del Ejército Nacional, asesinado en Haití después de los confusos hechos donde murió el presidente de ese país.

" Señores, ustedes ya están seleccionados, todos los que van hasta el momento tranquilos, aún faltan más. Estoy adelantando trabajo, estudio de seguridad, es que yo los conozco a todos y conozco sus capacidades", escribió Capador vía WhatsApp.

La respuesta por parte de los exmilitares fue inmediata, el grupo, con el paso de los minutos, crecía.

"Yo estoy ok, "Yo estoy full con el pasaporte", "Yo lo saco el lunes, me pongo es esas", fueron algunas de las repuestas que recibió el exmilitar Capador.

Ese día, que terminó convirtiéndose en la luz de esperanza para muchos, se cerraba con un mensaje claro de Capador hacia los interesados.

En los chats, muchos de los exintegrantes del Ejército sabían que la propuesta de trabajo los ayudaría a salir de la difícil situación económica que vivían tras salir de la institución.

"Dios quiera todo salga bien, porque lo necesitamos", escribieron los interesados.

Quienes avanzaban en el proceso también recibían llamadas telefónicas donde les confirmaban el destino de la misión. Eso sí, pedían discreción para evitar filtrar información en lo que sería una de las convocatorias más grandes hechas en el sector de la seguridad, pues buscaban cerca de 500 personas con características especiales.

"Quiero recalcar que este proceso es totalmente gratis para todos ustedes, visas, pasajes en avión, exámenes médicos, todo lo asume la empresa. Esta empresa es americana, trabaja en apoyo con el departamento de estado", informó Capador a quienes seguían en el proceso.

La propuesta económica era importante frente a lo que muchos recibían de pensión.

El grupo también contaba con un segundo administrador, Mendivelso, y que cumplía la labor de cuadrar toda la logística requerida por el proyecto.

El 28 de mayo, Manuel Capador sorprendió a más de uno con el siguiente mensaje.

La cosa parecía que empezaba a andar, de repente ,en el chat aparece el teniente coronel retirado Guerrero Torres Carlos.

La llegada del teniente coronel dio tranquilidad, contaron a BLU Radio algunos de sus integrantes que, en medio del afán, ya tenían pasaporte y su maleta lista. Solo esperaban el llamado que, aparentemente, les mejoraría su condición económica, pues la mayoría eran militares pensionados con menos de dos salarios mínimos.

Capador anunció que dicho viaje era para prestar seguridad al presidente de Haití.

En medio de tantas órdenes y exigencias llegó junio, era la puerta para el anunciado viaje, sin embargo, el primer día de este mes el chat comenzó con una nueva indicación de Manuel.

De forma sorpresiva ,el administrador del grupo y encargado de contactar a los excomandos anunciaba el 4 de junio a las 4:34 de la tarde que los primeros ya estaban viajando desde la noche anterior.

El mensaje llegó acompañado de fotos del primer grupo que habría partido desde Bogotá a República Dominicana vía aérea para que días después, por tierra, se movilizaran hasta Haití.

BLU Radio conoció un mensaje de voz de un nuevo grupo denominado primeros 20, donde estaban quienes ya habían viajado. Capador dio instrucciones que, para muchos de los afortunados, ponía en duda su misión.

"Para conocimiento de todos señores, debe ser de conocimiento de cada uno, allá en República Dominicana tienen que contactar a este señor, él les tiene que recoger los pasaportes, le deben entregar el pasaporte y 350 dólares cada uno para que él le solucione la visa, se demora dos horas sacándole la visa, eso debe ser de conocimiento general, porque mire lo que paso anoche, se fueron tres muchachos y esta es la hora que no me han llamado ni nada, no sé nada de ellos", dice el audio.

El 11 de junio, Mauricio hizo una de sus últimas apariciones en el grupo.

"Atentos, estamos llamando. El que no responda lo eliminamos, para que sean serios", dice un mensaje.

Mientras tanto, en el país, centenares de compañeros esperaban el viaje. En Haití, quienes estaban desde hace varios días, ya cumplían algunas labores de vigilancia en el lugar que se encontraban.

Sin noticias, y con gastos de pasaporte, dotación, algunos exmilitares contactaron a quienes ya habían viajado. Uno de ellos envió un audio comenzando el mes de julio.

Por ahora, quienes intentaron entrar en la convocatoria piden a las autoridades nacionales ayudar a esclarecer lo sucedido en Haití.