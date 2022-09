Van cuatro acciones ofensivas y un combate por parte de grupos comprometidos al cese al fuego: Cerac

Desde el 21 de septiembre que el presidente Gustavo Petro anunció que presentaría a los grupos armados una propuesta del cese al fuego multilateral , el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), ha hecho un monitoreo en el cual lleva un registro de ocho grupos o estructuras que han manifestado su intención de acogerse al cese al fuego. Sin embargo, se han reportado cuatro acciones ofensivas y un combate atribuidos a esos mismos grupos.

"Cerac ha registrado ocho grupos armados que han declarado públicamente su intención de llevar a cabo un cese el fuego desde el pasado 21 de septiembre: Clan del Golfo, los Pachenca, los Caparrapos, los Rastrojos, los Shottas, los Mexicanos, la Inmaculada y el Estado Mayor Central de las FARC. El grupo de crimen organizado Los Pachenca es el único que ha informado cuál es su compromiso en el cese el fuego en un comunicado -publicado el 26 de septiembre- en el que señaló que a partir de esa fecha iniciaría un “cese de hostilidades y operaciones militares. Eso con intención de hacer parte de la propuesta de Paz Total", se lee en el informe.

Debido a que el Gobierno no ha ordenado a las fuerzas militares que suspendan las operaciones contra estos grupos, no se está teniendo en cuenta en el monitoreo las acciones por parte de la fuerza pública, pues hasta que no haya una directriz del Gobierno no se puede considerar que se estaría violando el cese al fuego.

Las acciones que son consideradas violatorias al cese al fuego se registraron en estos nueve días en Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Santander y Putumayo, dejando un saldo de cinco personas muertas.

Dos personas fueron asesinadas en zona rural de Puerto Caicedo, Putumayo, después de una incursión del frente primero de las disidencias de las FARC, uno de los grupos que habría iniciado el cese al fuego. También se registró un enfrentamiento entre el ELN y la Dagoberto Ramos de las disidencias en Caldono, Cauca; una incursión del frente 33 de las disidencias en Tibú, Norte de Santander y amenazas por parte del Clan del Golfo.

"Fueron amenazadas nueve personas en un panfleto firmado por el Clan del Golfo que circuló en Puerto Wilches, Santander, el 22 de septiembre. Las víctimas no fueron identificadas, pero se conoce que entre ellas hay dirigentes sindicales, activistas ambientales, periodistas y un exalcalde de ese municipio. El Clan del Golfo amenazó a cultivadores de café mediante panfletos que circularon en los municipios de Concordia, Betulia y Urrao, Antioquia, el 21 de septiembre".

