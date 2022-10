Vargas Ll. pide celeridad en caducidad de contrato de proyecto de navegabilidad

El vicepresidente Germán Vargas Lleras pidió celeridad en la caducidad del contrato entre Cormagdalena y Navelena para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena.



"Navelena afirmó que este miércoles se inició el proceso de caducidad que esperamos no dure muchos días porque el proceso de caducidad, a diferencia de otros, es claro, es blanco o negro, hubo o no hubo cierre financiero", dijo.



Este miércoles Cormagdalena inició el proceso de caducidad a Navelena SAS, teniendo en cuenta que a la fecha no existe una solución definitiva para el cierre financiero del proyecto de asociación público privada 001 de 2014 para la recuperación de la navegabilidad.