Vecina de Silvana Torres contó los últimos momentos de la menor de 2 años asesinada

Tras dos semanas del asesinato de la pequeña Antonella López, de tan solo dos años en Manizales, se conocieron nuevos detalles respecto a las últimas horas de la menor.

El hecho ocurrió el pasado sábado 26 de julio en un apartamento del barrio San Sebastián, donde, según autoridades, a la menor le habría quitado la vida su propia madre, Silvana Torres, de 19 años. Desde entonces, el caso no ha dejado de generar conmoción y la comunidad busca respuestas.

La joven, quien fue capturada en el lugar de los hechos tras al parecer apuñalar a su hija en el cuello, enfrenta cargos por homicidio agravado. No obstante, durante las audiencias preliminares, la joven no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Al respecto, ha salido a la luz un nuevo testimonio de otra de las vecinas de la joven, Magola Valencia, quien habló en el pódcast Más Allá del Silencio sobre los últimos momentos de Antonella con vida.

La mujer ofreció una visión muy diferente de la joven señalada, expresando que la conoció cuando era pequeña y era una joven "ejemplar, excelente estudiante y echada pa' lante".

Vino con la mamá, vino a vivir ahí donde la hermana María Eugenia Torres. Vinieron a vivir ahí, vivieron una situación muy apretada contó la vecina de Silvana Torres

¿Cómo fueron las últimas horas de Antonella López?

La vecina, quien se considera una amiga cercana de Silvana, relató que el día del crimen, la joven "se levantó, bañó a la niña, le dio tetero, la puso hermosa", enfatizó: "La niña estaba impecable".

Según contó, Doris, la mamá de Silvana Torres, había salido esa mañana del apartamento para visitar a su otra hija, María Eugenia, quien vive muy cerca del lugar, por lo que dejó la puerta abierta.

Fue en ese momento en que la joven de 19 años se fue a la cocina, tomó el cuchillo y se dirigió hasta la habitación en la que estaba la menor para apuñalarla sin que la pequeña pudiera defenderse: "Cuando oyeron los gritos de la niña fue donde la mamá salió ligero que ‘¡ay!, mató la niña, mató la niña’”, relató Magola.

Minutos después, cuando sacaron a la niña para llevarla a un hospital, las autoridades sacaron a Silvana del apartamento, quien, de acuerdo con el testimonio de la vecina de la joven, tuvo que hacerse la dormida: "Le tocó hacerse la que iba inconsciente porque a ella la estaban atacando mucho, le estaban tirando con palo, con piedras".

Respecto al alboroto de la comunidad, la mujer comentó en el pódcast: "Gente tan ignorante. ¿Por qué hacen eso si todas las que están ahí son mamás y tienen hijos? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no miran a ver primero y se examina? Nosotros no somos Dios ni somos jueces para desearle la muerte a nadie".