Venezuela descarta recibir las armas dejadas por las Farc

Ramírez dijo que la decisión de la ONU de designar observadores para vigilar la etapa final del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, “es un paso firme hacia la concreción de la paz”.



“Cuando el presidente Santos anunció que quería solicitar una misión política especial para hacer verificación y monitoreo a los acuerdos de paz, nos pareció perfecto, hemos trabajado muy estrechamente con la embajadora María Emma Mejía, con la canciller María Ángela Holguín y logramos un consenso de todos los países”, explicó.



Hizo énfasis en que Venezuela podría llegar a participar en varias partes del proceso, menos en la dejación de armas de las Farc, pues los guerrilleros las entregarían directamente a los delegados de Naciones Unidas.



“Nosotros no queremos ni tenemos nada que ver con el proceso de entrega de armas de las Farc, eso es un tema espinoso que siempre ha sido utilizado contra nosotros (…) La misión va a verificar que las Farc dejen las armas, después vienen los acuerdos de mantenerse en la zona, incorporarse actividades productivas”, añadió.



Aseguró que aún no es seguro si habrá representantes de Venezuela en la delegación de verificación de paz en Colombia, aunque aceptó que su país va a estar involucrado “porque estamos aquí y hemos pedido a la misión observadora que reporte a la Celac”.



“Celac tendrá un extraordinario rol qué jugar en verificar el proceso”, comentó.



El próximo presidente del Consejo de Seguridad y actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas estimó que lo más probable es que directamente los países vecinos intervengan.



“Creo que se va a seguir la misma regla que en África, donde los países vecinos no se meten en los temas de conflicto”, finalizó.