Vida de dos pacientes estaría en riesgo porque EPS Coomeva no autoriza cirugía

Las denuncias por el mal servicio de salud por parte de la EPS Coomeva se repiten constantemente en Santander.

Blu radio conoció dos casos más de pacientes que requieren procedimientos porque padecen de cáncer, pero sus esfuerzos para lograr que la EPS autorice las cirugías han sido infructuosos.

El primer caso es el de Ian Sebastián Gómez Rojas, un niño de tres años, quien el pasado mes de marzo fue diagnosticado con un neuroblastoma en la glándula suprarrenal, un tumor maligno encima del hígado, que con el paso de los días se complica.

Yesenia Rojas, es la madre de Ian, denuncia que pese a que un médico ya dió la orden de cirugía, Coomeva no ha querido hacer el procedimiento que requiere su hijo, un trasplante de médula ósea.

“Hemos tenido que sufrir mucho con la EPS Coomeva, nosotros somos de Cúcuta, de allá nos tocó trasladarnos para Bucaramanga porque en esa ciudad no hay cirujanos pediatras oncólogos que pudieran hacer el procedimiento, pero viajamos a Bucaramanga y acá nada que Coomeva realiza la cirugía”, asegura la madre.

Según Yesenia, la cirugía que requiere Ian Sebastián tiene un valor de $300 millones de pesos.

“A finales de agosto Coomeva nos había dicho que lo iban a operar en una clínica en Bogotá, luego nos dijeron que no y que están analizando si se la hacen en un centro asistencial de Cali”, manifestó la madre quien busca también a través de la Superintendencia de salud una solución.

La misma angustia sufre Diana Paola Miranda, una mujer de 29 años a quien le diagnosticaron un tumor maligno en la lengua que avanza rápidamente a tal punto que ya no puede comer alimentos sólidos.

“El dolor es impresionante, me toca comer solo líquidos. Coomeva me dice que toca esperar, que falta la sala de cirugía, que no hay doctor, que no tenemos códigos, es como un juego porque siempre me sacan excusas”, cuenta Diana.

En su caso, acudió a la acción de tutela para reclamar por el derecho a la salud, pero ni con el fallo a su favor ha logrado la operación.

“Coomeva sigue tomando del pelo, a ellos no les importa, hacen caso omiso a todas las diligencias que hemos hecho”, denunció.