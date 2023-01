Video: así es el panorama en la Terminal de Transportes de Pasto para viajar a Cali

"No podemos utilizar la desgracia para sacar unos provechos en el tema de la especulación", fue la advertencia que hizo el gobernador de Nariño Jhon Rojas, quien rechazó los sobrecostos que se esta dando con la venta de tiquetes aéreos y terrestres como consecuencia del bloqueo de la vía panamericana en el kilómetro 75, vía entre Pasto y Popayán.

El mandatario seccional dijo a Blu radio que la situación es muy compleja y que no hay fecha exacta de cuando se podría dar vía y pidió del Gobierno Nacional investigar a todas las empresas aéreas y terrestres que aumentaron injustificadamente los precios de los pasajes.

"En este momento no debemos aprovecharnos de la situación para cobrar lo que quieran y no tener consideración con las comunidades que no han podido llegar a sus sitios de destino, luego de pasar la temporada de vacaciones de fin de año y carnavales en el departamento de Nariño", dijo Rojas.

Aseguró que trabajaran unidos con los gremios para buscar las mejores alternativas que permitan abastecer la región de insumos médicos, combustibles, alimentos y productos básicos de la canasta familia que llegan del centro de país.

"Nos preocupa el represamiento de productos agrícolas en los municipios de Nariño y pido del Gobierno Nacional adoptar un plan de contingencia para superar la crisis en esta zona de frontera", indicó el mandatario.

Asimismo, advirtió que desde hace décadas la comunidad nariñense está pidiendo que se cumpla con la variante del estanquillo y la doble calzada entre Pasto y Popayán.

#Video Este es el panorama que se vive en la Terminal de Transportes de Pasto por los altos costos que se están presentando hacia Cali, tras el bloqueo en la vía Panamericana por un deslizamiento de tierra. #VocesySonidos pic.twitter.com/HrB1S2TlIS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 11, 2023

En Pasto se instaló un PMU que acordó las siguientes medidas mientras dure el bloqueo de la vía internacional.

-Garantizar únicamente el tránsito de vehículos pequeños en la vía alterna "La Sierra".

-El transporte de pasajeros vía terrestre se hará en vehículos pequeños no mayores a 18 pasajeros desde y hacia Pasto a través de la vía alterna La Sierra.

-Se ha propuesto restringir y regular el tránsito de vehículos de carga (sencillos y dobletroques) por la vía Pasto - Mocoa en tránsito de un solo sentido a la vez, a fin de garantizar la movilidad y seguridad en esta vía.

-Se gestiona ante Gobierno Nacional, Ecopetrol y Ministerio de Minas y Energía, abastecimiento de combustible a través del puerto de Tumaco y desde Ecuador.

Todas las fuerzas vivas y la sociedad nariñense hacen un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que se inviertan los recursos necesarios que posibiliten una solución definitiva a este problema, la cual sería la construcción de la doble calzada Pasto - Popayán y se acelere la construcción de la vía San Francisco - Mocoa.

Desde la administración departamental también se solicitó a la ciudadanía acoger solo las informaciones oficiales, evitar la especulación y el acaparamiento de insumos.

