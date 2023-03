Video: así llegó Aida Merlano a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá

Fuertemente escoltada por la Policía, en la noche de este viernes, 10 de marzo, llegó a la cárcel El Buen Pastor, noroccidente de Bogotá, la excongresista Aida Merlano , quien llegó deportada desde Venezuela para responder por delitos relacionados con compra de votos.

Una vez llegó a la cárcel desde la Dijin, Merlano fue reseñada por uniformadas del Inpec, quienes le tomaron fotografías y las respectivas huellas dactilares.

Sin embargo, la defensa de Merlano está gestionando con la Defensoría del Pueblo el traslado lo más pronto posible, por temas de seguridad, a una guarnición militar.

Merlano llegó a Colombia sobre el mediodía y tuvo tiempo de hasta hablar con los medios de comunicación que allí la esperaban. En primer lugar, agradeció al Gobierno de Petro por su deportación, manifestó que contará la verdad, pidió protección para ella y su familia e insistió en que ella no se fugó de la justicia.

Publicidad

“Nunca he huido de la justicia, me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui para prepararme, para llevar mis pruebas y para que, desde ese país, Colombia escuchara mi verdad y poder entregarles todas las pruebas que se entregaron a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia”, señaló.

Además, agregó: "Tengo como prioridad hacerles frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político, mafioso y de la costa Caribe”.

Merlano se fugó el 1 de octubre de 2019 en una cinematográfica escena, aprovechando que de la cárcel El Buen Pastor la habían llevado a una cita odontológica en un consultorio particular en Bogotá, de donde escapó por la ventana y descolgándose tres pisos por una soga. Posteriormente, fue capturada el 27 de enero de 2020 en Maracaibo (Venezuela), país al que entró con documentación falsa.

Publicidad

Le puede interesar: