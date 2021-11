Video: embargo a contratistas de Centros Poblados avanza y MinTIC anuncia cambios en la planta

Este miércoles, 3 de noviembre, BLU Radio conversó con la ministra de las TIC , Carmen Ligia Valderrama, quien cumple dos semanas al frente de esta cartera, en medio del escándalo por el millonario contrato otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados y en el que las autoridades hallaron irregularidades en la entrega del anticipo por 70.000 millones de pesos. La ministra aseguró que como Ministerio han utilizado herramientas como la solicitud de embargo a bienes de los contratistas, detalló que hasta el momento se ha hecho solicitud de un embargo a las propiedades en Colombia de uno de los integrantes de la Unión Temporal, pero que vienen más solicitudes por el daño generado.

Visitamos a la ministra Carmen Ligia Valderrama en las instalaciones del Edificio Murillo Toro y nos contó en su despacho que ya el Ministerio ha adelantado solicitudes de embargo a bienes de los contratistas de la Unión Temporal Centros Poblados en ese proceso de recuperar la plata, los 70.000 millones de pesos del anticipo que se giró con la presentación de pólizas falsas. La ministra Valderrama aseguró que está a la espera de que un juez decrete cuándo y por cuánto se dará el primer embargo a las primeras propiedades en Colombia de uno de los contratistas de esta unión temporal.

“Vamos con un embargo de uno de los bienes y en ello vamos avanzando. Esa valoración y para poder aplicarla es la que justamente va haciendo el juez en la medida que el asunto va avanzando y ahí en donde vamos. Ya se inició y el juez irá fijando cuantos son los valores, cuándo se pueden ejecutar y demás. Son propiedades en Colombia de uno de los que hace parte de la unión temporal”, afirmó.

Sobre el futuro del contrato para la conectividad en colegios de zonas rurales ¿Cuándo tendrán los colombianos respuesta sobre el responsable de ejecutarlo?

Sobre el paso a seguir para resolver la situación del contrato por más de 1 billón de pesos para llevar conectividad a los colegios en zonas rurales, la ministra, Carmen Ligia Valderrama, dijo que aún no tiene respuesta definitiva sobre si se otorgará a ETB o si se abrirá una nueva licitación porque aún están revisando documentación. Sobre cuándo conoceremos qué pasará, dijo que muy pronto porque avanzan las labores de los organismos de control como la Fiscalía, la Contraloría y que puede dar fe de que antes de que termine el 2021 quedará definido el futuro de este importante proyecto.

“El ‘cuándo’ es muy importante para nosotros y por eso es por lo que estamos acelerando toda clase de evaluaciones y de resultados al respecto. De manera que muy pronto seguramente van a tener noticia los colombianos de cuál es el paso que vamos a seguir como Gobierno respecto a este contrato, que no quiere decir que no estemos ya realizando pues muchas tareas al respecto… Sin lugar a duda, este año tendremos noticias de que sucederá en todas las variables que tenemos respecto a esa situación. Ahora, yo aquí quisiera además hacer énfasis en que este es un programa que va más allá de un contrato”, dijo.

Sobre las investigaciones internas en el Ministerio y el cambio de funcionarios de la administración de Karen Abudinen, la ministra no sólo tiene la meta de apagar este incendio sino de cumplir con las metas de conectividad a nivel general y el tiempo no está a su favor, le quedan menos de 9 meses para cumplir muchas metas, entre esas que el 70% del país esté conectado con internet de alta velocidad. Para eso nos dijo que llegó con un nuevo equipo capacitado, pero está haciendo comités de seguimiento mucho más frecuentes y mucho más detallados.

Agregó que ya revisaron el manual de contratación para fortalecer diferentes aspectos pero que aún se encuentra estudiando los perfiles que hacen parte de las direcciones del Ministerio y los viceministerios para definir si siguen o no en el cargo. Dijo que seguramente viene una temporada de cambios entre otras cosas para verificar que estén fuera todos los funcionarios que pudieron haber participado en la contratación irregular con Centros Poblados.

“Hay otras personas que tienen un conocimiento y han demostrado que pueden ejercer su actividad a favor del Ministerio, a favor del Gobierno y creo que eso hay que rescatarlo. Yo no puedo presumir además porque no conozco en particular a las personas que estaban acá de manera que lo que estoy es rescatado el trabajo de cada uno de ellos y verificando pues en los casos en los que definitivamente tengo la certeza de que quiero lograr cambios, lo he hecho… No los conozco a todos, seguramente todavía tenemos un periodo de cambios, ya he logrado varios, pero estamos en ese momento en que se está consolidando el grupo de trabajo”, finalizó.

