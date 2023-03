Video: mujer viajó a otro país por amor y terminó vendiendo dulces en los semáforos para sobrevivir

A través de un video publicado en redes sociales, se hizo viral la historia de Fabi Urbinan, una mujer venezolana que viajó hasta Ecuador con su hija para encontrarse con el amor de su vida que, según ella, conoció por medio de Facebook. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta la joven es que esa experiencia se iba a convertir en un problema.

Todo comenzó cuando conoció a un hombre a través de redes sociales. En medio de las conversaciones, el ecuatoriano convenció a la mujer de irse a vivir a su país con su hija, pues él iba a costear los boletos de avión y la estadía; sin embargo, cuando decidió viajar, se llevó el mayor desplante de su vida.

Según la mujer, cuando llegó a la terminal de transporte, la persona que conoció por Facebook no era la que imaginaba y le terminó de inmediato, por lo que quedó abandonada en Ecuador.

“Él vio mis fotos y toda la cosa, cuando me vio personalmente me dijo que no era la persona que había visto por fotos, no le gusté absolutamente nada, me botó y me quedé en la calle”, contó la mujer.

Además, en el video, el cual fue publicado a través de TikTok por el usuario Kevin Nasevilla, se ve el desenlace de la triste historia de la mujer venezolana, ya que, según ella, terminó vendiendo dulces en los semáforos para poder sobrevivir y así volver a su país.

Incluso, después de que el video se hiciera viral, el usuario que subió el video aseguró que tanto él como la mujer venezolana empezaron a recibir amenazas del supuesto hombre que la contactó por redes.

“Agarra a tu país y no me molestes más porque lo que haces es hacerme quedar mal”, fue uno de los mensajes que mandó el supuesto agresor.

Al final, gracias al video publicado en redes, la joven madre empezó a recibir mercados y donaciones mientras recolecta el dinero para volver a su país.

