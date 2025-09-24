En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mineros en Segovia
Vía la Llano
Petro en la ONU
B King y Regio Clown

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Videos del temblor que se sintió en varias ciudades de Colombia este miércoles

Videos del temblor que se sintió en varias ciudades de Colombia este miércoles

Un sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Maracaibo, Venezuela, sacudió la tarde de este miércoles y se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia.

Videos del temblor que se sintió en varias ciudades de Colombia este miércoles
Se sintió en la tarde de este miércoles, 24 de septiembre.
Foto: SGC
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Un fuerte sismo de magnitud 6.0, con epicentro en Maracaibo, Venezuela, sacudió la tarde de este miércoles a gran parte del país vecino y fue percibido en varias ciudades de Colombia, generando momentos de zozobra entre los habitantes.

El reporte fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que detalló que el movimiento telúrico se registró en horas de la tarde y tuvo una profundidad superficial, lo que facilitó que las ondas sísmicas se propagaran con mayor fuerza hacia el territorio colombiano.

Ciudades de Colombia donde se sintió el temblor

De acuerdo con los primeros reportes, el temblor se sintió con especial intensidad en Cúcuta, debido a su cercanía con la frontera venezolana, pero también fue percibido en capitales como Bucaramanga, Cartagena, Medellín y Bogotá, donde cientos de ciudadanos informaron en redes sociales que sintieron cómo los pisos, techos y ventanas vibraban por varios segundos.

En plataformas como X (antes Twitter), Facebook e Instagram, empezaron a circular impresionantes videos que muestran el momento exacto en el que ocurrió el movimiento sísmico.

En algunas grabaciones se observa como lámparas, puertas y estructuras se balancean, mientras personas en calles, oficinas y viviendas reaccionan con sorpresa y buscan ponerse a salvo.

Videos del temblor

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Temblor hoy

Sismo hoy

Servicio Geológico Colombiano - SGC

Video

Publicidad

Publicidad

Publicidad