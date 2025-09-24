Videos del temblor que se sintió en varias ciudades de Colombia este miércoles

Un fuerte sismo de magnitud 6.0, con epicentro en Maracaibo, Venezuela, sacudió la tarde de este miércoles a gran parte del país vecino y fue percibido en varias ciudades de Colombia, generando momentos de zozobra entre los habitantes.

El reporte fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que detalló que el movimiento telúrico se registró en horas de la tarde y tuvo una profundidad superficial, lo que facilitó que las ondas sísmicas se propagaran con mayor fuerza hacia el territorio colombiano.

Ciudades de Colombia donde se sintió el temblor

De acuerdo con los primeros reportes, el temblor se sintió con especial intensidad en Cúcuta, debido a su cercanía con la frontera venezolana, pero también fue percibido en capitales como Bucaramanga, Cartagena, Medellín y Bogotá, donde cientos de ciudadanos informaron en redes sociales que sintieron cómo los pisos, techos y ventanas vibraban por varios segundos.

En plataformas como X (antes Twitter), Facebook e Instagram, empezaron a circular impresionantes videos que muestran el momento exacto en el que ocurrió el movimiento sísmico.



En algunas grabaciones se observa como lámparas, puertas y estructuras se balancean, mientras personas en calles, oficinas y viviendas reaccionan con sorpresa y buscan ponerse a salvo.



Videos del temblor

Así quedaron apartamentos en Maracaibo tras el fuerte sismo registrado hace minutos. 6:39 p.m.#temblor https://t.co/r0E7CG3Uct pic.twitter.com/6x40pMWqZQ — Leandro David (@Leandromdf) September 24, 2025

#ATENTOS. Leve temblor se sintió en varias ciudades del país. En desarrollo... pic.twitter.com/ZqpolEd3vI — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 24, 2025