“Viva Chávez”: viceministro venezolano provoca a Duque en Bolivia

En un video, que hoy es viral en redes sociales, se ve el momento en que el viceministro de Nicolás Maduro, Rander Peña, encara al presidente Iván Duque en un evento oficial.

En las imágenes se ve al funcionario venezolano alzar la mano y decir: “Viva Chávez, viva Maduro”. Esto ocurrió mientras el presidente colombiano salía del evento.

De inmediato, Duque respondió, también con el puño arriba: “Viva la democracia”.

Las dos frases se convirtieron en tendencia en las redes sociales , en donde defensores de Maduro y contrarios se trenzaron en un fuerte debate.

Esa no fue la única provocación que vivió Duque en Bolivia, a donde viajó para la posesión del presidente Luis Arce. En otro video se aprecia cómo un grupo de personas le grita paramilitar, a lo que él responde con una pregunta: “¿Por qué me dices paramilitar si no lo soy?”, le preguntó varias veces a un hombre que sostenía una cámara.

