“Voy a guardar silencio durante un tiempo”: Duque después del 7 de agosto

Faltando pocos días para culminar su mandato como presidente de la República, Iván Duque, señaló que tendrá una especie de voto de silencio mientras el nuevo gobierno de Gustavo Petro se acomoda en el Estado.

“Yo creo que después del 7 de agosto, voy a guardar durante un tiempo un silencio prudencial. Hay que darle espacio a la administración para que empiece, y obviamente como lo he dicho, yo no reconozco enemigos políticos en Colombia y mi voz se escucha siempre para ser proactivo y constructivo frente al país. Seguiré de manera clara y vehemente enfrentando, no solamente los autócratas, sino las dictaduras que tanto amenazan a América Latina”, expresó Duque.

Duque contó que en los próximos meses se dedicará a temas académicos internacionales, particularmente en materias como el medio ambiente y la migración, dos de las principales banderas durante su Gobierno.

“Sobre todo yo amo a este país; amo la democracia, amo la iniciativa privada, amo el medio ambiente”, dijo el mandatario de los colombianos.

El expresidente Juan Manuel Santos, hace cuatro años, antes de dejar su mandato también aseguró que durante un tiempo sería muy prudente del mandato de Duque.

Por otro lado, se confirmó que el próximo jueves en las instalaciones del Teatro Colón en Bogotá se presentará el último libro de Iván Duque como presidente de Colombia, con el que completará 11 publicados.

El nuevo ejemplar está titulado: “Es con hechos. Así construimos un legado para Colombia”, el cual fue impreso por la editorial Planeta.

Asimismo, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez lanzó un libro digital titulado: “Hacia la mejor versión de Colombia”, en el que la dirigente presenta sus principales legados durante el periodo como vicepresidenta.

