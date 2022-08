“Ya tenemos un cronograma de borrador para presentar reformas”: Alfonso Prada, ministro del Interior

El abogado Alfonso Prada, ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, habló en Mañanas Blu acerca de las líneas de trabajo que tendrá la nueva administración y la agenda de trabajo con el Congreso. El funcionario dijo que ya existen cronogramas en borrador para los trámites legislativos.

"Como en estos días veníamos trabajando con la bancada del Pacto Histórico bajo la dirección de Roy Barreras como presidente del Senado y de David Racero como presidente de la Cámara , habíamos sido invitados a dos talleres, uno en Medellín, otro en Santa Marta, donde dialogamos con ellos, pudimos establecer un primer cronograma de borrador con los congrsistas, de presentación de reformas. Comienza esta semana y la entrante", declaró Prada.

Prada aseguró que las instrucciones del presidente Petro han sido claras en cuanto a trabajar intensamente, no perder tiempo y combatir de manera inflexible la corrupción.

"La primera instrucción es no perder tiempo, llegar a trabajar muy intensamente, recibir los informes de empalme de todos los equipos que trabajaron precisamente para mirar el estado del arte, como recibimos cada una de las entidades. No solo no hay tiempo que perder, sino que la lucha contra la corrupción va a ser un denominador común total en los ministerios. No podemos darnos el lujo de salirnos un milímetro del comportamiento ético y de transparencia", indicó el nuevo funcionario.

Prada, además, habló de los primeros proyectos que la administración nacional presentará al Congreso. "Vamos a pasar la tributaria, la reforma política, educación y laboral, con esas vamos a ir seguramente comenzando ya nuestra nuestra tarea legislativa", declaró el funcionario.