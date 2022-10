Yo iba a matar al alcalde: padre de menor que habría sido abusada en Yacopí

Garzón dijo que su familia es “muy humilde por lo que a cambio de dinero y de un celular, el alcalde tuvo acceso a mi hija, nosotros no teníamos conocimiento del tema, a ella la incitó una amiga del colegio”.



Reveló que su hija se encontraba realizando un curso para la confirmación por lo que “tenía que asistir a las misas y ahí era cuando se aprovechaba la compañera de estudio para incitarla y no era la primera a la que le hacía eso”.



Explicó que se dieron cuenta de la situación cuando a la tía de la menor de 13 años “le dijeron que su hija era la próxima en ser abusada por el alcalde y ahí fue cuando le preguntaron a mi hija y ella confesó todo”.



El padre de la menor aseguró que una vez se enteró del tema fue a la finca del alcalde Wilson González con un arma blanca “pero gracias a Dios estaba sus guardaespaldas ahí porque lo iba a matar”.



Sobre quienes afirman que la denuncia es un montaje para afectar políticamente al alcalde, Garzón afirmó que “yo mismo, junto a mi familia, ayudé a que ese señor llegara al poder, a mí la política no me importa, estamos hablando de mi hija y sé que cualquier padre me entiende”.



El alcalde de Yacopí, Cundinamarca, Wilson González, fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá el pasado sábado por ser el presunto responsable del abuso sexual de la menor de 13 años.



Los hechos habrían ocurrido en el mes de agosto en una finca propiedad del alcalde en cercanías al municipio de Yacopí, en Cundinamarca.