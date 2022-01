"Yo no la hice abortar": Felipe Muñoz, músico y líder de hinchada de Nacional, habla de su caso

En el 2019, Milena Uribe denunció que el músico Felipe Muñoz, líder de la barra de Atlético Nacional Los del Sur y con quien tuvo relaciones, le habría echado en un jugo una sustancia llamada misoprostol para inducir un aborto . En el caso, que lleva años en disputa, se determinó que no hay elementos suficientes para probarlo, por lo que un juez de Antioquia decidió absolver a Muñoz.

En diálogo con Mañanas BLU, el artista comentó que es “inocente hasta que se demuestre lo contrario” y aseguró que él no le dio nada a Uribe para inducir un aborto. Explicó que sí le compró un jugo y una pastilla en ese momento porque ella se sentía mal por un sangrado, pero que luego de tomárselo, Uribe se bajó del carro y horas después le contó del aborto.

“Nosotros estuvimos en un lugar esperando ese resultado (prueba de embarazo) y ella me pide que le compre un líquido porque se siente muy mal por un sangrado que tenía desde hace dos semanas, yo me bajo del carro, le compro unas pastillas para el malestar en una farmacia, compro un jugo y luego se lo entrego. Ella se lo toma y dice que se va del carro por media hora, vuelve como si nada y vamos por el examen, el cual me ocultó (…) Lo ocultó por cuatro años”.

“Soy inocente porque no proporcioné ninguna bebida abortiva a ninguna persona y el juzgado noveno del circuito penal me acaba de exonerar de cualquier culpa (…) A mí me absuelven porque no se determina que yo sea el causante de ese aborto”, añadió.

Muñoz señaló que el juzgado lo absolvió luego de demostrar científicamente que el embarazo no se lograría por diferentes problemas, comprobados en el historial clínico de Uribe.

“Desde la contraparte se ha minimizado los aspectos científicos al decir que la decisión del juez se da después de un peritaje que hace un médico ginecoobstetra, únicamente, por la existencia de un sangrado y no es así. Es por un montón causales que en su historia clínica advierten que tenía saco gestacional irregular, que no había un embrión; había un sangrado de dos semanas”.

“Me absuelven a través de todo un tiempo de juicio donde de manera científica se prueba que ella había tenido un embarazo anembrionado, es decir, que no había posibilidad del mismo (…) Ella decía que tenía unas tres o cuatro semanas”, recalcó.

Aclaró que él no tenía “relación de índole afectiva con ella”, por lo que le parece extraño que la contra parte esté insistido en decir que fueron “pareja y no es así”.

Sobre la investigación y las pruebas suministradas en el caso, dijo que hay unos chats donde quedó registrada una de las conversaciones donde, supuestamente, ambos dejan claro que no quieren tener un bebé.

“Yo aporté esos chats y en ningún lado hay invitación a salir del país o abortar. Lo que sí manifiesto es que no quiero tener un hijo con una pareja con quien no tengo una relación y que me siento asustado, agobiado por una paternidad no buscada, como ella en esos chats responde que es algo que no concibe”.

