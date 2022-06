“Yo nunca entendí las cadenas”: Rodrigo Londoño sobre militares secuestrados

Este martes, 21 de junio, durante la audiencia de reconocimiento en la JEP , los miembros del último secretariado de las FARC pidieron perdón a las víctimas del secuestro, en especial a los militares, a quienes durante su cautiverio encadenaron y amarraron.

“Yo quisiera poder decir: ‘yo ordené esto, ordené aquello’. A mí no me cabe en la cabeza que nuestros mandos hayan ordenado o permitido esto. En medio de la vorágine de la guerra nos enceguecimos y nunca dimensionamos esto. Nosotros veíamos el uniforme y el fusil: no veíamos al ser humano”, dijo Rodrigo Londoño a los militares y policías secuestrados, y que narraron su historia a los magistrados de la JEP.

“Yo nunca entendí las cadenas”, aseguró el último comandante de las FARC, y reveló que le envió una carta directamente al ‘Mono Jojoy’ para confirmar si era evitable que los uniformados estuvieran encadenados.

“Yo se lo digo con mucha sinceridad, que nunca entendí las cadenas. A mí me dolió, las primeras imágenes que vi me parecieron lo más degradante del mundo. Incluso le escribí al ‘Mono’ si eso no era posible evitarlo. Yo me hago responsable aquí, por haber apoyado esa política, por haberla aprobado. La política del canje y por ese acuerdo de secuestro como financiación”, explicó Rodrigo Londoño.

Londoño reconoció que el uso de las cadenas si fueron tortura, refiriéndose a los malos tratos a los que la antigua guerrilla, que él comandaba, sometió a más de 2.200 militares y policías de todo el país, según revelaron los uniformados.

“Claro que es tortura. El mismo hecho del secuestro se convierte en tortura. Pero en semejante trato tan indigno. Yo he venido reflexionando y escuchando a los mismos guerrilleros que les tocó la tarea de ser carceleros, de escucharlos uno dice: es que ellos también fueron secuestrados”, declaró Timochenko.

