Yo prefiero el debate frente a él: Petro tras decisión de la corte sobre Uribe

El senador de la Colombia Humana Gustavo Petro se refirió a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe, a quien se le notificó de la medida de aseguramiento en detención domiciliaria por el proceso que se le adelanta en el caso de los falsos testigos.

“A mí no me alegra que el presidente Uribe esté con medida de aseguramiento, yo prefiero el debate frente a él. Él me ha gritado sicario y me ha calumniado diciéndome que he recibido millones de dólares de los carteles y que soy el capo de capos, algo que no es así”, señaló Petro.

Publicidad

Le puede interesar: Álvaro Uribe, el primer expresidente colombiano contra quien ordenan casa por cárcel

El jefe de la Colombia Humana manifestó que la propuesta de una asamblea nacional constituyente es ir hacia una tiranía.

“La destrucción de la Justicia Especial para La Paz y la destrucción de la actual justicia colombiana, a través de una constituyente, eso se llama ir hacia la tiranía”, expresó.

Publicidad

Petro insiste que se opone a la eliminación de la jurisdicción de paz, aunque indicó que hay que fortalecerla.

“Destruir la jurisdicción especial de paz traería de inmediato la competencia de la Corte Penal Internacional y creo que los problemas jurídicos se agarbarían para muchísimas personas. Yo creo que ese no es el camino, el camino es fortalecer la JEP y el camino es fortalecer las cortes, todas así algunas veces fallen en contra”, enfatizó Petro.

Publicidad