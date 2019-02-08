En vivo
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Blu Radio  / Jorge Eliécer Gaitán

Jorge Eliécer Gaitán

  • Familia Gaitán cuestiona resolución del Gobierno que reconoce al Clan del Golfo con nombre “Gaitanista”
    Familia Gaitán cuestiona resolución del Gobierno que reconoce al Clan del Golfo con nombre “Gaitanista”
    Foto: AFP
    Nación

    Familia Gaitán cuestiona resolución del Gobierno que reconoce al Clan del Golfo como “Gaitanista”

    La familia de Jorge Eliécer Gaitán, en un comunicado, aseguran que se está agrediendo al gaitanismo, al reconocerle al Clan del Golfo el nombre de “Ejercito Gaitanista”.

  • Restaurante donde vivió Jorge Eliécer Gaitán
    Restaurante donde vivió Jorge Eliécer Gaitán
    Nación

    Jorge Eliécer Gaitán: 76 años después de su muerte, vivienda donde nació ahora es un restaurante

    Gaitán fue el político más influyente de Colombia en los años 40 y una figura de las más importantes de la historia del país. La que fue su casa funciona ahora como un restaurante de corrientazos.

  • Gustavo Petro
    Gustavo Petro y Verónica Alcocer
    Foto: AFP
    Nación

    "Petro mintió deliberadamente en los balcones de la Casa de Nariño": hija de Jorge Eliécer Gaitán

    No paran las reacciones del balconazo de Petro el 1 de mayo. La hija de Jorge Eliécer Gaitán manifestó su molestia por lo expresado sobre su padre.

  • Homenaje Jorge Eliecer Gaitán.jpg
    Homenaje Jorge Eliecer Gaitán
    Foto: Presidencia - Juan Cano / Archivo El Espectador
    Nación

    Colombia conmemoró la muerte de Jorge Eliecer Gaitán: ya van 75 años desde su asesinato

    El 9 de abril de 1948 tres disparos de Juan Roa Sierra y el grito de "Mataron a Gaitán" recorrieron Bogotá.

  • María Valencia Gaitán
    María Valencia Gaitán //
    Foto: captura de video - YouTube @ClaudiaLópezHernández
    Nación

    El presidente Gustavo Petro nombra a nieta de Gaitán como directora del Centro de Memoria Histórica

    Valencia Gaitán sustituirá en el cargo a Darío Acevedo, designado por el entonces presidente Iván Duque en 2019 en una decisión muy polémica.

  • 327124_BLU Radio, Paloma San Basilio / Foto: Twitter @PalomaSBoficial
    BLU Radio, Paloma San Basilio / Foto: Twitter @PalomaSBoficial
    Cultura

    Paloma San Basilio y las claves para mantenerse vigente en la música

    La artista española estará en concierto este 9 de febrero.

  • 296895_Blu Radio/ Panelista de BLU Radio Barranquilla, Óscar Montes. Foto: Cortesía
    Blu Radio/ Panelista de BLU Radio Barranquilla, Óscar Montes. Foto: Cortesía
    Caribe

    Gaitán, el crimen que cambió la historia: columna de Óscar Montes

    El panelista Óscar Montes habló sobre el asesinato del caudillo liberal, Jorge Eliécer Gaitán.

  • 145666_Homenaje a Jorge Eliécer Gaitán / Foto: AFP
    Homenaje a Jorge Eliécer Gaitán / Foto: AFP
    Nación

    El arte, la literatura y García Márquez, entorno a la figura de Jorge Eliécer Gaitán

    Jorge Eliécer Gaitán defendía las corrientes que se derivaban de las artes.

  • 303839_Foto: Gaitán / AFP
    Foto: Gaitán / AFP
    Nación

    El paso de Fidel Castro por Bogotá, el día del magnicidio de Gaitán

    Fidel se habría encontrado días antes con el líder liberal y habían tenido puntos en común frente a la política.

  • 303834_Foto AFP
    Foto AFP
    Nación

    Si Gaitán fuera presidente

    Para la época, Gaitán buscó uniformar a los lustrabotas, y aunque inicialmente se sublevaron.

