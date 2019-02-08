Blu Radio Jorge Eliécer Gaitán
Jorge Eliécer Gaitán
Familia Gaitán cuestiona resolución del Gobierno que reconoce al Clan del Golfo como “Gaitanista”
La familia de Jorge Eliécer Gaitán, en un comunicado, aseguran que se está agrediendo al gaitanismo, al reconocerle al Clan del Golfo el nombre de “Ejercito Gaitanista”.
Jorge Eliécer Gaitán: 76 años después de su muerte, vivienda donde nació ahora es un restaurante
Gaitán fue el político más influyente de Colombia en los años 40 y una figura de las más importantes de la historia del país. La que fue su casa funciona ahora como un restaurante de corrientazos.
"Petro mintió deliberadamente en los balcones de la Casa de Nariño": hija de Jorge Eliécer Gaitán
No paran las reacciones del balconazo de Petro el 1 de mayo. La hija de Jorge Eliécer Gaitán manifestó su molestia por lo expresado sobre su padre.
Colombia conmemoró la muerte de Jorge Eliecer Gaitán: ya van 75 años desde su asesinato
El 9 de abril de 1948 tres disparos de Juan Roa Sierra y el grito de "Mataron a Gaitán" recorrieron Bogotá.
El presidente Gustavo Petro nombra a nieta de Gaitán como directora del Centro de Memoria Histórica
Valencia Gaitán sustituirá en el cargo a Darío Acevedo, designado por el entonces presidente Iván Duque en 2019 en una decisión muy polémica.
Gaitán, el crimen que cambió la historia: columna de Óscar Montes
El panelista Óscar Montes habló sobre el asesinato del caudillo liberal, Jorge Eliécer Gaitán.
El arte, la literatura y García Márquez, entorno a la figura de Jorge Eliécer Gaitán
Jorge Eliécer Gaitán defendía las corrientes que se derivaban de las artes.
El paso de Fidel Castro por Bogotá, el día del magnicidio de Gaitán
Fidel se habría encontrado días antes con el líder liberal y habían tenido puntos en común frente a la política.
Si Gaitán fuera presidente
Para la época, Gaitán buscó uniformar a los lustrabotas, y aunque inicialmente se sublevaron.