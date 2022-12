Paloma San Basilio y las claves para mantenerse vigente en la música

Paloma San Basilio, la gran cantante española, quien estará próximamente en concierto en Bogotá, dijo que se siente feliz de volver a la capital. “Regreso a mi teatro mágico, al Jorge Eliecer Gaitán”, apuntó.

“Las apariciones que estoy haciendo son más puntuales y más distanciadas, el último formato que llevé a Colombia fue sinfónico. Y ahora este concepto es una idea que tenía desde hace mucho, que resume lo que ha pasado en estas décadas en las que empecé a cantar como artista”, aseguró.

La propuesta según la artista, consiste en hacer una especie de coloquio y diálogo con el público. “Porque son participes fundamentales de toda mi carrera, con un guion que escribí y en el que la música será la compañera, la que va a describir emocionalmente lo que voy contando”.

Reveló que siempre trata de reinventarse para que sus shows sean distintos y la hagan exigirse y encontrar cosas nuevas.

“Siempre he tenido la sensación de que no puedes estar repitiendo los mismo, he apostado por otros formatos donde la comunicación y la palabra tengan un poco de sentido. Va a haber algunas de mis canciones conocidas, canciones de los musicales y un repertorio distinto que ha tenido que ver en mi carrera”, dijo sobre lo que será su presentación en Bogotá.

Enumeró las que para ella han sido las claves que le han ayudado a mantenerse vigente en la música, casi más de 40 años en las tablas.

“Fundamentalmente tratando de estar siempre aprendiendo, de crecer, de no conformarme con el terreno conocido. Buscar, arriesgar. En estos últimos años hemos hecho unos musicales maravillosos, uno de creación especial que estrené sobre la mitología griega. El hacer personajes con fuerza y mucho contenido me ha ayudado a incorporar todo eso a los conciertos, cada concierto es una propuesta distinta que responde a una etapa en la que estuve como artista”, expresó.

