"Petro mintió deliberadamente en los balcones de la Casa de Nariño": hija de Jorge Eliécer Gaitán

La hija de Jorge Eliécer Gaitán, Gloria Gaitán, aseguró que el presidente Gustavo Petro se equivocó en el discurso del balcón al decir que su padre quiso continuar con la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo.

Durante el discurso del presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Presidencia de la República de este 1 de mayo, ante unas 3.000 personas, el jefe de Estado mencionó en reiteradas oportunidades a los líderes liberales Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán cuando habló de la revolución en marcha.

Incluso Alfonso López Pumarejo sufrió un intento de golpe de Estado en su segundo Gobierno y sus reformas se paralizaron tras su muerte. Las masacres empezaron a sucederse y el terror sobre el pueblo campesino fue creciendo, hasta que asesinaron a una de las personas que quería desarrollar lo que se llamó "la revolución en marcha", Jorge Eliécer Gaitán.

Sin embargo, para Gloria Gaitán, hija del líder, en el discurso del mandatario hubo mala fe al indicar que Jorge Eliécer Gaitán quiso continuar la revolución en marcha, como lo dijo el presidente Petro.

"Mintió deliberadamente en los balcones de la Casa de Nariño, porque él sabe perfectamente, y yo se lo he hecho saber, que Alfonso López Pumarejo fue el enemigo número uno de Jorge Eliécer Gaitán y que Gaitán, en el parlamento, lo desnudó y lo mostró como un farsante", indicó la hija del líder asesinado en 1948.

La hija de Gaitán aseguró que en reiteradas oportunidades ha expresado al presidente Gustavo Petro que se está equivocando en su discurso y que, por consiguiente, no espera una aclaración del jefe de Estado.

“Lo que estamos, entonces, viviendo más o menos una misma situación, similar a la que vivía Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. Si miráramos atrás diríamos que si ese gobierno liberal hubiera podido hacer las reformas y hubiera continuado ese proceso con algún sucesor, se llamase Gabriel Turbay o Jorge Eliécer Gaitán, Colombia no tendría la violencia que tiene hoy, no tendría el raquitismo democrático, no tendría los niveles de injusticia que tiene hoy”, dijo Petro en su duscurso.

