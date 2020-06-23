En vivo
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Universidad de Cundinamarca

Universidad de Cundinamarca

  • Unidad movil.png
    Cundinamarca estrena la primera Unidad Móvil de Salud Mental Universitaria del país
    Margarita Bedoya
    Salud

    Llega la primera unidad móvil para atención psicológica en Cundinamarca

    Una apuesta innovadora de la Universidad de Cundinamarca que empezará a operar desde septiembre de 2025.

  • Prototipo para poder medir la sensibilidad olfativa Foto suministrada (1).jpg
    Prototipo para poder medir la sensibilidad olfativa
    Foto: suministrada
    Sociedad

    Semillero académico de investigación diseñó un prototipo para medir la sensibilidad olfativa

    El semillero NEURPSICDEC de la Universidad de Cundinamarca, logró llevar a cabo el proyecto de crear un instrumento para medir la capacidad olfativa por medio de tres dimensiones.

  • Incendio en Bogotá Foto BomberosBogota (1).jpg
    Incendio en Bogotá /
    Foto: @BomberosBogota
    Bogotá

    Incendio de gran magnitud se registró en inmediaciones de cárcel Modelo de Bogotá

    Las llamas alcanzaron los cinco metros de altura y el incendio fue controlado por 45 unidades de Bomberos. Dos animales de compañía resultaron quemados por la conflagración.

  • karen-rodríguez.jpeg
    Karen Rodríguez.
    Cortesía.
    Judicial

    Asesinan a universitaria durante intento de robo en Facatativá; hirieron a su papá

    Karen Rodríguez fue atacada por un hombre que la abordó con un arma blanca.

  • Segundo congreso de Psicología
    Segundo congreso de Psicología
    Foto: Udec
    Educación

    Segundo congreso nacional e internacional de Psicología: diálogos transdisciplinares en salud mental

    Un escenario que permitirá entender la importancia de la Psicología desde múltiples perspectivas, que supere fronteras de pensamiento para lograr un impacto en la formación y en el rol del psicólogo en los contextos de la salud mental y así generar posturas críticas, reflexivas y éticas en la generación de un conocimiento transdisciplinar.

  • 368525_Universidad de Cundinamarca, sede Ubaté / Foto: ucundinamarca.edu.co
    Universidad de Cundinamarca, sede Ubaté / Foto: ucundinamarca.edu.co
    Nación

    Semestre gratis en Universidad de Cundinamarca, anuncia Gobernación

    De acuerdo con Nicolás García, la medida busca evitar que los estudiantes abandonen la universidad.

  • 354854_BLU Radio. Reunión de la Gobernación de Cundinamarca / Foto: Gobernación de Cundinamarca
    BLU Radio. Reunión de la Gobernación de Cundinamarca / Foto: Gobernación de Cundinamarca
    Nación

    Gobernación le pondrá “lupa” a inversiones en la Universidad de Cundinamarca

    El gobernador Nicolás García señaló que buscará saber qué se hace con 40.000 millones anuales que el departamento invierte en la universidad.

  • 342854_Blu Radio. Captura de pantalla. Policías U. Cundinamarca
    Blu Radio. Captura de pantalla. Policías U. Cundinamarca
    Orden público

    Policía de Soacha ingresó sin autorización, dice Universidad de Cundinamarca

    La Universidad de Cundinamarca hizo público un comunicado en el que rechaza los hechos violentos de este miércoles.

  • 26957_Blu Radio. Universidad San Martín / Foto: Funsanmartin
    Blu Radio. Universidad San Martín / Foto: Funsanmartin
    Nación

    Arranca segunda fase de imputación de cargos a directivos de U. San Martín

    En lo que es la segunda gran fase de imputación de cargos por el escándalo de corrupción en la Universidad San Martín, la Fiscalía General de la Nación llamó a seis funcionarios y directivos de esa fundación.

