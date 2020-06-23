Blu Radio Universidad de Cundinamarca
Universidad de Cundinamarca
-
Llega la primera unidad móvil para atención psicológica en Cundinamarca
Una apuesta innovadora de la Universidad de Cundinamarca que empezará a operar desde septiembre de 2025.
-
Semillero académico de investigación diseñó un prototipo para medir la sensibilidad olfativa
El semillero NEURPSICDEC de la Universidad de Cundinamarca, logró llevar a cabo el proyecto de crear un instrumento para medir la capacidad olfativa por medio de tres dimensiones.
-
Incendio de gran magnitud se registró en inmediaciones de cárcel Modelo de Bogotá
Las llamas alcanzaron los cinco metros de altura y el incendio fue controlado por 45 unidades de Bomberos. Dos animales de compañía resultaron quemados por la conflagración.
-
Asesinan a universitaria durante intento de robo en Facatativá; hirieron a su papá
Karen Rodríguez fue atacada por un hombre que la abordó con un arma blanca.
-
Segundo congreso nacional e internacional de Psicología: diálogos transdisciplinares en salud mental
Un escenario que permitirá entender la importancia de la Psicología desde múltiples perspectivas, que supere fronteras de pensamiento para lograr un impacto en la formación y en el rol del psicólogo en los contextos de la salud mental y así generar posturas críticas, reflexivas y éticas en la generación de un conocimiento transdisciplinar.
-
Semestre gratis en Universidad de Cundinamarca, anuncia Gobernación
De acuerdo con Nicolás García, la medida busca evitar que los estudiantes abandonen la universidad.
-
Gobernación le pondrá “lupa” a inversiones en la Universidad de Cundinamarca
El gobernador Nicolás García señaló que buscará saber qué se hace con 40.000 millones anuales que el departamento invierte en la universidad.
-
Policía de Soacha ingresó sin autorización, dice Universidad de Cundinamarca
La Universidad de Cundinamarca hizo público un comunicado en el que rechaza los hechos violentos de este miércoles.
-
Arranca segunda fase de imputación de cargos a directivos de U. San Martín
En lo que es la segunda gran fase de imputación de cargos por el escándalo de corrupción en la Universidad San Martín, la Fiscalía General de la Nación llamó a seis funcionarios y directivos de esa fundación.