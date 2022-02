Cuatro razones para ser optimistas en el partido de la Selección Colombia con Argentina

Así como he defendido en que los hinchas de un equipo de fútbol tienen el derecho de manifestar su desaprobación por el resultado de su equipo, a través de un silbido o el abucheo, también creo que tienen el deber de apoyar con todo el optimismo posible a su equipo en el siguiente juego. No es verdad que por ser hincha siempre hay que aplaudir; toca apoyar en las buenas y en las malas; en unas exigiendo mejoría y en otras animando con firmeza.

Por eso, creo que todos los que somos hinchas de la selección Colombiana de Fútbol, tenemos la obligación de hacer hoy mucha fuerza y enviar toda la energía positiva posible para que el equipo saque el resultado que le conviene para volverse a meter en carrera hacia el mundial.

No creo que sea una apuesta ciega, sino que hay razones para ser optimista:

La calidad de los jugadores colombianos . Aunque algunos no han tenido un buen rendimiento en las eliminatorias, sabemos que son talentosos y que en sus equipos tienen mucho éxito, por lo cual tenemos derecho a creer que pueden dar lo mejor y ganar.

. Aunque algunos no han tenido un buen rendimiento en las eliminatorias, sabemos que son talentosos y que en sus equipos tienen mucho éxito, por lo cual tenemos derecho a creer que pueden dar lo mejor y ganar. Argentina no tendrá a Messi, ni a cuatro de los jugadores titulares de estos días, lo cual debe aprovecharse.

ni a cuatro de los jugadores titulares de estos días, lo cual debe aprovecharse. El equipo está puyado en su amor propio por los resultados obtenidos y quiere mostrar todo lo que puede hacer.

por los resultados obtenidos y quiere mostrar todo lo que puede hacer. Las rachas no son eternas y ya son muchos partidos sin goles y esperamos que este sea el partido en el que se vuelvan a inflar las redes de los adversarios.

Todo eso se tiene que demostrar en la cancha, en eso estoy de acuerdo con la expresión de Reinaldo Rueda ayer cuando dijo: “Las palabras no valen, valen los hechos y en el fútbol todo se soluciona con fútbol sobre la cancha y con goles. Las palabras de apoyo y solidaridad de nada sirven si no se logran resultados” cierro cita. Dios no juega a favor de ningún equipo, estoy seguro, pero espero que la fe de cada uno de los jugadores, le permita la actitud para tomar las mejores decisiones y ganar.