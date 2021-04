¿De dónde saldrá la plata? Oponerse a la reforma es tacañería: candente debate en Mañanas BLU

Un intenso debate sostuvieron los panelistas de Mañanas BLU este miércoles, en medio del inicio de las marchas y protestas del Paro Nacional contra la reforma tributaria.

Dos visiones antagónicas fueron confrontadas por los participantes: de una parte estuvo el rechazo a la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso, que incluye duras medidas que según los críticos golpeará a la clase media. Por la otra, la opinión de que los colombianos deben 'meterse la mano al drill' para apoyar los programas sociales en la pandemia.

"El ministro Carrasquilla lo veo 'chilinguiando', se ha convertido en un obstáculo político adicional. La tensión social es cada vez más grande", dijo el analista Héctor Riveros.

"Yo creo que el derrotado no es el Gobierno, es el país. Bienvenidos a la era en que es la calle, la opinión pública manipulada la que decide si se hace una reforma tributaria o no y cómo se hace", aseguró Luz María Sierra.

"Es un país de tacaños que aprovecha la oportunidad, incluso los que pueden pagar no lo hacen", agregó

El economista Aurelio Suárez controvirtió a Sierra y dijo que no se puede decir que Colombia sea un país de "millonarios tacaños".

"Me acabo de enterar que somos un país de millonarios tacaños. El ingreso medio en Colombia, en promedio al mes, es de 400 dólares. ¿Ese es un país de millonarios tacaños? El señor que acabó de decir 'no aguanto más, prefiero morir con el virus, es un volquetero que está parado en Fontibón, no sé de dónde sacamos el cuento de que perdió Colombia. Si perdió Colombia fue por culpa del Gobierno", declaró Suárez,

