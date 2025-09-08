Derrota del Gobierno en elección de magistrado de la Corte marca inicio de campaña presidencial

A ocho meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, tanto el presidente Gustavo Petro y los partidos de Gobierno, como los partidos de oposición, comienzan a trabajar de fondo en la estrategia con la que buscan ganar la Presidencia y las mayorías en el Congreso en el 2026.

El presidente Gustavo Petro liderará hoy un consejo de gobierno en el que definirá el futuro de su gabinete de ministros, específicamente decidirá si siguen o se van el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuota del partido Verde, del ministro de las TIC, Julián Molina, cuota de un sector del partido de la U y de la ministra de Comercio Diana Marcela Morales, cuota de un grupo de congresistas del partido Liberal, a quienes les pidió la renuncia la semana pasada, luego de la derrota sufrida por el Gobierno con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

De esa definición de quiénes se quedan y quiénes se van de su gabinete, depende la estrategia política del presidente Gustavo Petro para el último tramo de su gobierno, en la que pareciera resignado a que definitivamente no tendrá mayorías ni margen de maniobra para sacar adelante un nuevo paquete de reformas, entre las que están la reforma a la salud, el presupuesto para el año entrante y la polémica reforma tributaria.

Sin embargo, el presidente Petro de nuevo agita la bandera de una Asamblea Constituyente como eje de campaña para buscar la victoria del candidato del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales y sobre todo, para impulsar su lista de candidatos al Senado y a la Cámara. El Presidente destapa sus cartas y advierte que si logra mayorías en el Congreso y triunfa su candidato a las presidenciales, Colombia se embarcaría en la redacción de una nueva Constitución, con los riesgos que eso implica, incluso con la posibilidad de revivir la reelección presidencial.

Entre otras dice el presidente que buscará la Constituyente para adelantar una reforma a la justicia para cambiar la forma de elección de magistrados, las que él llama reformas sociales y la adaptación al cambio climático.

Por el lado de la oposición, también hay varias movidas en la oposición: por un lado, se siguen adelantando talleres con los precandidatos de ese espectro político los domingos en la noche, en los que se discuten los graves problemas que hoy padecen los colombianos y se plantean posibles soluciones a partir del 7 de agosto de 2026.

Adicionalmente, este fin de semana en Ibagué, el expresidente del Senado Efraín Cepeda, uno de los principales opositores al Presidente Gustavo Petro, anunció que será candidato presidencial por el partido Conservador.