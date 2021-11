Nos duele la ausencia de las personas que amamos y han muerto. Ninguna palabra ni experiencia llena el vacío que genera en nuestras vidas el que ellas no estén.

Seguro las pensamos en distintos momentos y con distintas emociones; a veces con una sonrisa, porque nos acordamos de un buen instante; otras veces con una lágrima, porque queremos escucharlos o sentir sus abrazos; o con el orgullo de haberlos tenido presente en la vida.

Este martes se celebra en Latinoamerica el Día de los muertos, fiesta que comenzó en México y con la cual los evangelizadores quisieron darle sentido a una festividad de los aztecas para agradecer a sus dioses por sus cultivos, como una oportunidad de celebrar que tanto la vida como la muerte, tienen sentido en Dios.

Esta solemnidad en la que muchos van a los cementerios y hacen algunos actos de piedad religiosos o algunas manifestaciones religiosas tiene varios sentidos:

1. No olvidar a nuestros muertos, porque como dicen en la película de Disney “Coco”, se mueren de verdad cuando nadie los recuerda.

2. Recordar que un día también partiremos y que por eso tenemos que llenar la vida de buenos momentos, para que los otros nos recuerden con aprecio y cariño. De hecho, las Catrinas mexicanas son una manera de recordarnos que ni el dinero ni el lujo nos librarán de la muerte.

Publicidad

3. Entender que la muerte forma parte de la vida, y que debemos prepararnos para experimentarla tanto directa, como indirectamente. Para nosotros los creyentes es un momento, más no el definitivo. Creemos en la trascendencia, en la eternidad.

Ahora recuerdo a mi papá que partió en diciembre, y lo hago con agradecimiento, porque en medio de sus limitaciones me dio todo lo que pudo para que yo fuera quien soy, y a la vez, trato de ser feliz, porque sé que él disfrutaba verme sonreír y conseguir los objetivos que me planteaba. Seguro hoy tendré un momento espiritual para celebrar su vida y la de todos aquellos que he amado y que han dejado este mundo. Sé que eso nos ayuda a ser más fuertes para seguir adelante. Te invito a que lo hagas tú también.

Escuche la reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU:

Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo: