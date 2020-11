Esforcémonos por actuar según los valores que queremos inculcar a nuestros hijos

Me impresionó la noticia del Canal Caracol, en la que tras el despliegue de un operativo, la Policía Metropolitana de Cali logró la desarticulación de una banda denominada “Los Magníficos”, la cual se dedicaba al robo de vehículos. Lo que me impresionó es que según las declaraciones del General Manuel Vásquez, comandante de la Policía en esa ciudad, se trata de una organización criminal compuesta por familiares; una estructura delincuencial constituida como un emporio familiar. “Un padre de familia corrompió a sus hijos y nietos. Estos a sus compañeras sentimentales y trabajan en equipo”.

Me impresiona porque no me imagino a mi papá invitándome a hacer algo ilegal, es más, siempre fue él como un dique para que mis ganas y mis deseos no se desbordaran por terrenos que pudieran dañarme o dañar a los otros. Si yo hacía cosas malas, él se presentaba siempre delante de mí como alguien que quería hacer lo bueno y lo correcto.

El caso de Cali no sólo muestra la descomposición moral en la que vivimos, sino que cuestiona los principios más fuertes del ideario de un padre de familia, es decir, “querer que su hijo esté bien, proponerle una vida mejor a la que éste ha tenido”. El rol de los padres y las madres es fundamental para la construcción de la personalidad de los hijos, pero además, sus acciones y comportamientos son una fuente determinante en la consolidación de la pirámide de valores con la que vivirán.

A veces, por distintas razones no se es tan consciente de la influencia que se ejerce en la vida de los hijos. Se olvida que la modelación es una de las prácticas más fuertes de aprendizaje ético y que por lo tanto, todo el discurso que escuchen en la escuela, puede ser puesto en duda por una acción de los papás.

Entiendo que en un mundo tan complejo como en el que vivimos, los padres y las madres no son los únicos que influyen en la construcción de la personalidad de los hijos, pero sí los más importantes; y por eso hoy quisiera aprovechar esta noticia para insistirle a los que tienen hijos y a todos los adultos en general: esfuércense por actuar según los valores que quieren que definan a sus hijos en la vida de adultos. A veces el problema no es de los jóvenes, sino del mal ejemplo que los mayores les damos.