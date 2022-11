Hay que vencer la indiferencia y cuidar lo que nos pertenece a todos

Definir lo público como aquello que nos pertenece a todos, ha ocasionado que muchos entiendan que no es de nadie. Esto queda demostrado en la indiferencia con la que algunos permiten que otros destruyan, roben o mal usen lo que en principio le pertenece a cada uno. Creo que hay que hacer hincapié en que lo público es de cada quien y por eso lo tenemos que cuidar y defender.

Si revisamos las noticias, evidenciamos que a diario encontramos unas sobre cómo lo público no es valorado, por eso me llamó la atención un video que ayer se hizo viral en las redes sociales, en el que un ciudadano trataba de impedir que otro se robara las láminas de metal del techo de la Estación de TransMilenio Universidad Nacional, ubicada en la avenida NQS. El ciudadano se esforzó para evitarlo, y aunque no lo consiguió, creo que nos deja varias lecciones:

Primero, que todos podemos defender lo que nos pertenece. El TransMilenio presta un servicio a la comunidad y vale la pena cuidarlo. Conozco las discusiones que se dan sobre este medio de transporte, pero si dejara de funcionar, serían muchas personas de bajo recursos las que no podrían movilizarse fácilmente. Esto implica que tenemos que cuidarlo y evitar que algunas lecturas ideológicas nos dejen sin él.

Segundo, que hay que vencer la indiferencia. Me impresionó que mientras el ciudadano trataba de evitar que se llevaran las láminas, nadie hizo nada. Una señora grababa mientras otros eran indiferentes; quizá por miedo, por evitar problemas, o simplemente porque creen que el Transmilenio es de algunos y no de todos.

Tercero, la falta de autoridad. Se espera la participación de la policía, a la que tenemos que acompañar cuando en ejercicio de su función defiende lo público. Si perdemos la autoridad, nos veremos abocados a la anarquía en la que estoy seguro nadie podrá realizarse, sino los más fuertes en todo el sentido de la palabra.

El video fue publicado en la cuenta asoredcolombia, en la que reclamaron mayor sentido de pertenencia a la ciudadanía. Es una invitación a ser más dueños de lo público.

