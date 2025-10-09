Irresponsable seguir creciendo tensión: hay que insistir en diplomacia para superar crisis con EEUU

Mientras el mundo celebra el plan de paz para Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamás, el presidente Gustavo Petro inicia una nueva pelea contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta vez por cuenta de los bombardeos en el Mar Caribe contra las lanchas que transportan cocaína hacia las costas norteamericanas.

En la tarde de este miércoles, Petro dijo que se abrió un nuevo escenario de guerra en el Caribe y aseguró que “indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”.

La Casa Blanca le respondió muy rápidamente al presidente Petro, pidiéndole una retractación tras considerar que sus afirmaciones sobre ese particular son “infundadas e irresponsables”. El presidente Petro les respondió diciendo: “que la Casa Blanca nos de toda la información de las personas que han muerto por misiles de los Estados Unidos, para saber si mi información es infundada”.

Esta madrugada el presidente Gustavo Petro desde Bruselas profundizó su idea de proponer la mediación de Catar para que, según dijo, “cese la agresión con misiles que está desarrollando en el Caribe”, sosteniendo la misma teoría de Nicolás Maduro según la cual, la mayor parte de la cocaína sale por el Pacífico y no por el Caribe y recordó que el gobierno de Catar está sirviendo como mediador en los diálogos entre el gobierno de Colombia y dos poderosos grupos de narcotraficantes: el clan del Golfo y las autodenominadas Autodefensas de la Sierra Nevada.



Presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

En cualquier caso, no es positivo para Colombia que la tensión siga creciendo con Estados Unidos, principal socio comercial y en materia de seguridad para nuestro país.