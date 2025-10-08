Petro choca de nuevo con EE.UU. y pide datos sobre muertos en ataques en el Caribe

El presidente Gustavo Petro respondió a la comunicación en la que la Casa Blanca informó estar pendiente de que él se retracte públicamente de la afirmación que hizo responsabilizando a Estados Unidos del bombardeo a una lancha colombiana en el Caribe en la que, según el mandatario, iban colombianos a bordo.

De acuerdo con el Gobierno norteamericano, las declaraciones del presidente son infundadas y objetables. "Esperamos poder regresar a un diálogo productivo para construir un futuro fuerte y próspero para las personas de Estados Unidos y Colombia", dice la comunicación enviada a periodistas en Washington.

La declaración llega luego del trino del presidente Gustavo Petro en el que aseguró que había indicios de la presencia de colombianos en esa embarcación.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.



La publicación la hizo desde Bruselas, Bélgica, donde el mandatario tendrá una gira con varias reuniones bilaterales.

Sin embargo, una vez conoció esa comunicación, el mandatario volvió a hablar del tema aunque sin cambiar su posición; por el contrario, insistió en tener datos sobre estas operaciones.

“Qué la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EEUU, para saber si mi información es infundada”, agregó.

Qué la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EEUU, para saber si mi imformación es infundada https://t.co/Vi19xMa4Iv — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Ya en su intervención en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el martes 23 de septiembre, cuando atacó al presidente Donald Trump y pidió una investigación sobre ese episodio, porque considera que hubo una actuación desproporcionada contra “jóvenes latinoamericanos” que, a su juicio, terminan en el narcotráfico por necesidad.

“Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua que nadie quizás conozca aquí su nombre ni de jamás eran caribeños posiblemente colombianos y si fueron colombianos con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos así se incluye al funcionario mayor que dio la orden el presidente Trump que permitió los disparos”, dijo en ese momento.

