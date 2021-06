Jóvenes estudiantes inventaron ‘Piernas robóticas antiminas’ en Envigado

Uno de los momentos duros que he tenido en mi vida, ha sido cuando he visitado batallones de Sanidad del Ejército colombiano y me he encontrado con personas que han perdido sus extremidades inferiores al pisar una mina antipersonal. He visto en sus ojos el dolor y la tristeza de ser destrozados por estos artefactos, no solo físicamente, sino también emocional. Pero también, he visto sus ganas de seguir adelante y no darse por vencidos.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre el 2019 y el 2020 las víctimas mortales de artefactos explosivos se incrementaron. Entre enero y octubre del 2020 hubo 341 víctimas, de las cuales, 58 fallecieron y 283 sobrevivieron.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en los últimos 60 años 9.823 personas han sido víctimas de minas antipersonal en nuestro país. Por eso, me emocioné con la historia de 6 jóvenes de la Institución Educativa Comercial de Envigado, quienes bajo la dirección del docente Alexander Echeverri Acosta, quien ha sido reconocido como uno de los mejores docentes a nivel mundial por el Global Teacher Prize, ganaron el Premio Nacional al Inventor que otorga la superintendencia de industria y comercio.

Jonathan Mejía Castro, David Alejandro Arango Londoño, Valeria Gil Restrepo, Emanuel Gómez Díaz y Fabián David Vargas Ángel, presentaron el proyecto 'Piernas Robóticas Antiminas', unas prótesis que cuentan con sensores que detectan el nitrato de amonio a dos metros de distancia, elemento que es habitualmente usado en estos artefactos explosivos.

Al detectarlo, las piernas robóticas activan una alarma que evita que quien las use pise las minas, y en caso de haber perdido ya una de las extremidades, puede ser usada como prótesis. La facilidad y la economía hacen que sea una gran oportunidad para todas las personas.

Me gustó encontrarme esta historia, porque es una respuesta a una situación difícil que le cambia para siempre la vida a las personas que son víctimas de estos artefactos monstruosos e inhumanos, pero también porque es volver a rescatar la inteligencia, la creatividad y el compromiso de nuestros jóvenes con la realidad.

Admiro esa capacidad que tienen de querer responder a los desafíos que hoy enfrentamos, y celebro la acción docente que les ayuda a encontrar caminos de solución. Saben que me gusta relatarles estas experiencias de personas que nos ayudan a creer en todo lo bueno que somos los colombianos. Somos capaces de salir adelante, eso no lo podemos olvidar.

