Ningún proceso más complejo, pero a la vez más importante en el desarrollo de los niños, como la crianza. Esa etapa de amor y acompañamiento en la conquista de la madurez y la independencia de los menores no es fácil. Se generan muchas dificultades porque nadie tiene el manual para hacer esta labor a la perfección.

Uno de los problemas que más experimentan los padres de familia es la actitud del “niño contestón”, que se ve en esos menores que ante cualquier indicación o sugerencia, tienen listas palabras que les causan dolores de cabeza a los papás, que muchas veces no saben cómo responder o poner límites. Por eso, me llamó la atención un estudio de la Universidad de Virginia en Estados Unidos que mostró que estos niños contestones, capaces de cuestionar y de llevarle la contraria a los adultos, pueden tener más éxito en su etapa de adultez, ya que expresaría su inteligencia y carácter.

El estudio invita a que los padres no crean que esta actitud es una manifestación de rebeldía, sino que expresa que entienden la vida de una manera distinta. A esos que no aceptan cualquier respuesta, hay que apoyarlos para que en el futuro puedan realizarse como personas con pensamiento y proyecto propio.

Aunque cuesta mucho guiarlos, los padres de familia y tutores tendrían que prepararse para tratar de animarlos a seguir adelante en sus búsquedas particulares. Tampoco se trata de no ponerles límites y dejarlos hacer lo que quieran, ya que es importante que aprendan a confrontar sus ideas y a entender que no se las saben todas. Es fundamental que los papás y mamás no pierdan la paciencia en estos episodios y tengan respuestas firmes y elocuentes.

La crianza no se puede hacer a distancia y siempre tiene que combinar la ternura y la disciplina; el potenciar las capacidades y el saber corregir las situaciones dañinas. Conectar con ellos, entender su mundo es necesario para que ese acompañamiento sea exitoso. Apoyar desde todos los espacios sociales a los padres de familia en su tarea, es primordial para un buen desarrollo social.