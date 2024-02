La fascinación de disfrutar de la vida y la ansiedad de la muerte

La muerte ha ejercido sobre mí una influencia que se expresa en dos emociones contrarias entre sí. A veces me fascina y desde mi ansiedad quisiera experimentar y saber qué es lo que pasa en ella, casi como si fuera una tanatofilia; afortunadamente, esto pasa rápido y salta esa tanatofobia que es consecuencia de estar enamorado de la vida, de disfrutar de la vida que tengo. Después de todo, la experiencia que tenemos de la muerte es siempre indirecta, a través de la pérdida de aquellos a quienes amamos y de los seres queridos de otros.

En el último tiempo, he sufrido la pérdida de mi padre y de mis únicos dos tíos maternos. Aunque no los olvido y los honro tratando de vivir de la mejor manera, acepto que se han ido y que ya no están aquí de la misma manera en que yo estoy. Por eso me llamó mucho la atención la aplicación de la empresa StoryFile, que ofrece a sus clientes la posibilidad de crear un video conversacional, con la ayuda de la inteligencia artificial, en el que pueden interactuar con su ser querido fallecido. Esta herramienta, valiéndose de la Inteligencia Artificial, simula ser una persona fallecida y se comunica con sus amigos y familiares desde "el más allá".

Si bien esta herramienta puede ser considerada tierna, ya que permite escuchar una vez más la voz de un ser querido que ya no está, personalmente no la usaría. Creo que debemos aceptar la realidad tal cual es y que cualquier intento por simularla nos hace perder el sentido y la proporción de las situaciones que en ella suceden. No puedo imaginar las consecuencias que este tipo de simulaciones, de diálogos con personas fallecidas, pueda tener a nivel psicológico. Considero que terminan siendo un obstáculo para el proceso de duelo, que fundamentalmente consiste en aceptar la pérdida y seguir viviendo desde esa certeza.

Prefiero vivir desde la esperanza que mi fe me brinda, la esperanza de que un día estaremos viviendo en la dimensión del cielo con las personas que amamos algún día.

